Viele offene Fragen beim 49-Euro-Ticket im Landkreis Landsberg

Der Landsberger Kreistag spricht sich für das Deutschlandticket aus. Nach aktuellem Stand können die Fahrkarten in den Bussen aber gar nicht kontrolliert werden.

Zum 1. Mai wird in Deutschland das 49-Euro-Ticket eingeführt. Der Landsberger Kreistag hat nun mit einer Gegenstimme beschlossen, dass die Monats-Fahrkarten dann auch im Landkreis genutzt werden können. Nach aktuellem Stand könnten aber insbesondere Busunternehmen im Tagesgeschäft auf Probleme stoßen.

Wie Philipp Wenninger, ÖPNV-Beauftragter im Landratsamt, erklärte, müsse der Landkreis über die Einführung des 49-Euro-Tickets entscheiden und eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Demnach haben weder der Bund noch der Freistaat Bayern von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, per gesetzlicher Regelung das Deutschlandticket flächendeckend verbindlich vorzugeben.

Laut Sitzungsvorlage darf zwar jedes Unternehmen die Einnahmen, die durch den Verkauf des Deutschlandtickets generiert werden, im Jahr 2023 behalten. Derzeit kann aber kein Busunternehmen im Landkreis die Fahrkarten aufgrund ihrer digitalen Form verkaufen. Ferner bestehe für sie auch gar nicht die Möglichkeit, die Tickets zu kontrollieren, da dafür spezielle Barcode-Lesegeräte benötigt werden.

Das Deutschlandticket ist "mit heißer Nadel gestrickt"

Laut Rainer Mahl, dem zuständigen Sachgebietsleiter im Landratsamt, möchte man die Unternehmen bei der Lösung dieser Probleme unterstützen. Das weitere Vorgehen werde demnächst bei einer Sitzung der Landsberger Verkehrsgemeinschaft (LVG) beraten. Ziel ist laut Mahl, dass Einnahmen durch das 49-Euro-Ticket im Landkreis kreiert werden.

Wie es in der Sitzungsvorlage heißt, werden die Aufgabenträger zur Abrechnung von Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen zwischengeschaltet. Mittel der Regierung müssen also über den Landkreis beantragt werden. Eine Musterrichtlinie, die die Wege der Finanzierung regeln soll, liegt derzeit aber noch nicht vor. Im Beschluss ist festgelegt, dass eine finanzielle Beteiligung des Landkreises Landsberg am Deutschlandticket ausgeschlossen wird. Ausgleichszahlungen können erst dann getätigt werden, wenn die Ausgleichsmittel des Bunds und der Länder eingegangen sind.

Die Allgemeinverfügung ist zudem bis Ende des Jahres begrenzt, da Bund und Länder lediglich bis zu diesem Zeitpunkt die Finanzierung des Angebots geregelt haben. Landrat Thomas Eichinger (CSU) sprach von einer "mit heißer Nadel" gestrickten Reform. Es müsse zeigen, ob diese auch einen Mehrwert bringe.