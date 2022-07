Vilgertshofen: Jugendliche beim Graffiti-Sprayen erwischt

Ein Anwohner im Ortsteil Stadl verhindert, dass drei Jugendliche eine Unterführung an der Kreisstraße bemalen. Die Jugendlichen haben acht Spraydosen dabei.

Samstagnacht 22.30 Uhr: Als drei Jugendliche an der Kreisstraße die Unterführung in Stadl mit Graffiti`s „verschönerten“, wurden sie von einem Anwohner erwischt. Zwei der Jugendlichen konnte der Mann festhalten und sie wenig später mit insgesamt acht Spraydosen an die Polizei übergeben. Der dritte junge Mann wurde anschließend namentlich benannt, die beiden Sprayer vor Ort wurden ihren Eltern übergeben. Alle drei Täter im Alter von 16 und 17 Jahren sind aus dem südlichen Landkreis.













