Von null auf Party: Diese Disco aus Pürgen geht auf Reisen

Armin Deuringer kommt am Samstagnachmittag direkt von einem runden Geburtstag in Heilbronn angefahren. Im Kofferraum hat er fast alles dabei, damit eine Party gelingen kann. Der Mann aus Pürgen, der eigentlich in der IT-Branche tätig ist, verleiht im Nebenerwerb als „Partyzelte Armin“ mobile, aufblasbare Discos. Am Wochenende kam das außergewöhnliche Zelt auf einem Firmengelände im Prittrichinger Gewerbering zum Einsatz.

