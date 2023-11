Von wegen November-Blues: In der Region sinkt die Zahl der Erwerbslosen

Auf dem Arbeitsmarkt läuft im Landkreis Landsberg gegen den Trend. Doch das wird sich im Dezember wohl ändern.

In den vergangenen beiden Monaten ist die typische Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt in der Region Weilheim, zu der auch der Landkreis Landsberg gehört, ausgeblieben. Aber zumindest, so die Mitteilung der Agentur für Arbeit Weilheim, ist der Bestand an Arbeitslosen im November auf einem ähnlichen Niveau geblieben, obwohl dieser Monat üblicherweise für einen Anstieg der Arbeitslosenquote sorgt. Im Landkreis Landsberg sank die Erwerbslosigkeit sogar.

„Für gewöhnlich erleben wir saisonal bedingt die ersten Einbrüche am regionalen Arbeitsmarkt ab November. In diesem Jahr fallen diese auf den Agenturbezirk bezogen jedoch noch sehr moderat aus – auch weil wir bis zum Stichtag Mitte November von besten Wetterverhältnissen verwöhnt waren“, wird Markus Nitsch, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Weilheim, zitiert. Mit zunehmenden winterlichen Witterungsverhältnissen in den kommenden Wochen sei aber auch mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen im gesamten Agenturbezirk zu rechnen. Eine Zunahme der Erwerbslosigkeit verzeichnen in diesem Zusammenhang erfahrungsgemäß hauptsächlich das Bau-, Gartenbau- und Baunebengewerbe.

Im Landkreis Landsberg waren im November 1656 Personen ohne Arbeit

Im Landkreis Landsberg ist die Beschäftigungslosigkeit im November um 89 auf 1656 Personen gesunken. Das waren 95 Arbeitslose mehr als noch 2022. Die Arbeitslosenquote beträgt im Berichtsmonat 2,4 Prozent (2,6 Prozent im Vormonat), vor einem Jahr belief sie sich auf 2,3 Prozent. Aktuell waren im November im Bezirk Landsberg 877 Männer und 779 Frauen erwerbslos. Es meldeten sich in diesem Monat insgesamt 489 Personen neu oder erneut arbeitssuchend, zehn weniger als vor einem Monat. Außerdem meldeten sich 574 Männer und Frauen wieder aus der Beschäftigungslosigkeit ab. 165 Arbeitsstellen wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur Landsberg neu als offen gemeldet. Dies führt zu einem Bestand von 1280 freien Arbeitsstellen in der Region Landsberg.

Zur Woche der Menschen mit Behinderung, die wie jedes Jahr Anfang Dezember stattfindet, schärft Markus Nitsch besonders den Blick für die Entwicklung der Beschäftigungslosigkeit innerhalb dieser Personengruppe: „Uns ist es besonders wichtig, gerade Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrer beruflichen Tätigkeit zu stabilisieren und bei eingetretener Erwerbslosigkeit gute und passende Angebote zu unterbreiten.“ Das Team Berufliche Rehabilitation und Teilhabe berate nicht nur Arbeitssuchende, sondern gezielt auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber über die vielfältigen Unterstützungsleistungen zum Erhalt beziehungsweise zur Schaffung behindertengerechter Beschäftigung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch