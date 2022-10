Landkreis Landsberg

vor 3 Min.

Vorbereitung für eine Ampel an der Auffahrt Landsberg-Ost zur A96

Eine Ampel ist an der Zufahrt zur A 96 Landsberg Ost schon lange im Gespräch. Jetzt sind die ersten Vorarbeiten angelaufen.

Plus An der gefährlichen Auffahrt Landsberg-Ost zur A96 wird eine Ampel gebaut. Warum deshalb eine Hecke an der Straße nach Penzing gerodet wird.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Entlang der Staatsstraße zwischen Landsberg und Penzing steht auf der einen Seite eine Hecke - oder besser stand eine Hecke. In den vergangenen Tagen wurde diese nämlich gerodet. Das sind die Vorarbeiten für eine Ampelanlage an der Auffahrt zur A96. Was es damit auf sich hat, warum die Hecke wegmusste und ob sie wieder ersetzt wird, darüber gibt Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt Weilheim Auskunft.

