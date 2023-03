Vorbereitungen für Amphibien-Wanderung im Landkreis beginnen

Wenn die Temperaturen steigen, verlassen Amphibien ihre Winterverstecke. Auf den Straßen im Kreis Landsberg droht ihnen der Tod.

Noch halten sich die Amphibien in ihren frostfreien Winterverstecken auf. Das sind Erdlöcher, Verstecke unter morschem Holz, lockerer Waldboden, Nagerbauten und im Garten auch in Laubhaufen, Kellern, Schächten und im Mauerwerk. Zu den Amphibien zählen Frösche, Kröten, Salamander, Molche und Unken, die sowohl im Wasser als auch auf Land heimisch sind. Doch wenn die Temperaturen steigen, drängt es die Tiere zu ihren Geburtsgewässern, wo sie selbst laichen. Dabei müssen sie häufig Straßen überqueren, was ihnen zum Verhängnis werden kann. Deswegen bauen viele Ehrenamtliche und auch Gemeinden an besonders kritischen Stellen Amphibienschutzzäune auf. Unter anderem im Pflaumdorfer Moos durch die LBV-Kreisgruppe Landsberg.

Um so einen Zaun aufzubauen, benötigt es viel Logistik und körperliche Arbeit, teilt die Kreisgruppe in einer Pressemeldung mit. Von der Gemeinde werden zunächst die Straßenschilder mit Geschwindigkeitsbeschränkung aufgestellt. Helferinnen und Helfer müssen gefunden und organisiert und Zäune an den Aufbauort transportiert werden. Dann geht es ans Graben. Denn alle zehn Meter wird ein Eimer in die Erde versenkt und dann wird der Zaun so aufgestellt, dass die Tiere nicht einfach unten durchkriechen können.

Die Arbeitsgruppe bietet einen Über-die-Straße-Trag-Service

„Auf ihrem nächtlichen Weg Richtung Teich stoßen die Amphibien auf den Krötenzaun, gehen an ihm entlang und rutschen in den nächsten Eimer. Wir geben ihnen den Über-die-Straße-Trag-Service“, sagt Eva Krüger von der Arbeitsgruppe Amphibien des LBV. Martin Felber erzählt noch, dass die Amphibien bei idealen Bedingungen (kein Frost und feucht) fast alle gleichzeitig loswandern. An drei Spitzentagen pro Saison werden die meisten Tiere gefunden. Dennoch müssen die Zäune und Eimer über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen jeden Morgen und Abend kontrolliert werden, damit kein Tier unnötig lange im Eimer bleiben muss.

Auf einer Straße mit durchschnittlich einem Auto pro Minute würden ohne die Hilfe der vielen Freiwilligen 90 Prozent der querenden Amphibien sterben, teilt die LBV-Kreisgruppe mit. Die Tiere bleiben einfach auf der Straße sitzen, wenn sich Scheinwerferlicht nähert. Das Auto überfährt sie oder der Luftsog tötet sie. Die Arbeit an den Schutzzäunen hat laut LBV auch einen schönen Nebeneffekt: Es wurden noch mehrere Eimer Müll eingesammelt, der im schönen Moos hinterlassen wurde. (AZ)

Lesen Sie dazu auch