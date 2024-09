Vorranggebiete für Windenergie: Fünf statt drei im Landkreis Landsberg

Es soll nichts dem Zufall überlassen werden. Und deswegen arbeitet der Regionale Planungsverband München (RPV) an einem Steuerungskonzept, wo künftig Windräder in der Region errichtet werden. Die Anlagen sollen auf zusammenhängenden Flächen konzentriert werden. Der erste Entwurf des Konzepts wurde jetzt überarbeitet. Als Resultat der Forderungen der Mitglieder des RPV wurden unter anderem die Abstände zu Siedlungen vergrößert. Zudem wurden Flächen im Bereich des Fliegerhorsts auf dem Lechfeld aufgenommen. Dort könnten in der Bauhöhe beschränkte Windanlagen entstehen, auch auf Flächen im Landkreis Landsberg.

In das überarbeitete Steuerungskonzept flossen Forderungen mit ein, die aus Stellungnahmen im Rahmen der informellen Vorabbeteiligung stammen. Auch etliche Gemeinden aus dem Landkreis Landsberg und das Landratsamt machten davon Gebrauch. Die Überarbeitung enthält nun 25 Cluster beziehungsweise Vorranggebiete Windenergie mit rund 110 Quadratkilometern Fläche, im Vorentwurf waren noch 22 Vorranggebiete Windenergie mit knapp 127 Quadratkilometern vorgesehen. In Vorranggebieten sind Windenergieanlagen privilegiert zulässig.

Im Landkreis Landsberg gibt es jetzt fünf statt bislang drei Vorranggebiete. Dazu zählt eine 785 Hektar große Fläche im Bereich Denklingen und Fuchstal, auf der bereits sieben Windräder stehen. Etwas verkleinert hat sich das Vorranggebiet im Bereich Dießen, Finning und Utting. Es ist 298 Hektar groß. Die drei Vorranggebiete liegen östlich und westlich der Kreisstraße LL3 zwischen Entraching und Hübschenried. Ein weiteres Vorranggebiet (246 Hektar) erstreckt sich im nördlichen Landkreis Landsberg auf der Flur der Gemeinden Egling, Geltendorf und Moorenweis. Zwei Flächen reichen nah an den östlichen Ortsrand von Egling heran, die dritte befindet sich zwischen Hausen bei Geltendorf und Eismerszell.

Im Landkreis Landsberg kommen zwei neue Vorranggebiete dazu

Neu als Vorranggebiete ausgewiesen sind Flächen bei Igling und Obermeitingen sowie auf dem Gemeindegebiet von Penzing und Weil. Letzteres ist 98 Hektar groß und liegt nördlich und südlich der Bahnlinie München-Lindau, eingekreist von den Ortschaften Geretshausen, Schwabhausen, Ramsach und Oberbergen. 164 Hektar groß ist das Vorranggebiet im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Igling. Eine kleinere Fläche befindet sich westlich von Obermeitingen in Richtung Langerringen, die andere, deutlich größere Fläche, in einem Waldgebiet westlich der Bundesstraße 17 zwischen Igling und Hurlach. Für beide Gebiete gibt es Höhenbeschränkungen. Die zulässige Maximalhöhe von Windrädern liegt bei 230 Metern ab Geländeoberkante. Moderne Windenergieanlagen haben eine Höhe von rund 260 Metern.

In Denklingen regte sich Widerstand wegen der Größe des dort im ersten Entwurf ausgewiesenen Vorranggebiets. Das zeigt die Stellungnahme der Gemeinde: „Die Gemeinde Denklingen kann in diesem Ausmaß nicht als Stromproduzent für die Planungsregion 14 mit dem Großraum München fungieren - allein dieses einzelne Vorranggebiet mit 1180 Hektar würde 21 Prozent der Gemeindefläche umfassen“, heißt es dort. Mit den zwei bestehenden Windenergieanlagen, den bis zu sechs geplanten Anlagen in der Konzentrationsfläche sowie sieben weiteren Anlagen der Gemeinde Fuchstal gebe es bereits genügend Windenergieanlagen. „Ein weiterer Ausbau würde zu signifikanten Beeinträchtigungen führen und keine Akzeptanz in der Bevölkerung finden“, heißt es in der Stellungnahme. Der RPV reagierte auf die Kritik aus Denklingen. Im überarbeiteten Entwurf sei das Vorranggebiet insbesondere aufgrund entgegenstehender militärischer Belange deutlich reduziert worden. „Damit entspricht es im Wesentlichen dem Umgriff der ausgewiesenen Konzentrationsfläche der Gemeinde.“

Die Marktgemeinde Dießen lehnte in ihrer Stellungnahme das Vorranggebiet östlich der Kreisstraße LL3 ab, weil es sich um ein stark frequentiertes Naherholungsgebiet handele, dort der überregional bekannte Ammersee-Höhenweg nach Utting verlaufe und der bewaldete Höhenrücken direkt in der Sichtachse zum Kloster Andechs sei und deshalb von einer Bebauung freigehalten werden soll. Das sieht offenbar auch der RPV so. Der besonderen Bedeutung für Landschaftsbild und Erholung könne dadurch Rechnung getragen werden, indem der im Landschaftsschutzgebiet liegende, östliche Teilbereich nicht als Vorranggebiet festgelegt wird. Im Gegenzug wird das Vorranggebiet westlich der Kreisstraße LL3 nach Süden ausgedehnt.

Bis Ende 2027 müssen die Windenergiegebiete feststehen

Mit dem diese Woche getroffenen Beschluss des Steuerungskonzepts Windenergienutzung beginnt jetzt das formale Beteiligungsverfahren mit zwei geplanten Anhörungen bis voraussichtlich Ende 2025. Beim ersten Anhörverfahren werden die RPV-Mitglieder, die Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit beteiligt. Für Anfang 2026 ist der Beschluss zur Änderung des Regionalplans geplant. Bis spätestens Ende 2027 muss der RPV mindestens 1,1 Prozent seiner Regionsfläche von 5501 Quadratkilometern als Windenergiegebiet gemäß Windenergieflächenbedarfsgesetz festgelegt haben. Das sind knapp 61 Quadratkilometer.