Vorschulkinder aus Penzing kennen sich in der Bücherei aus

21 Vorschulkinder des Kindergartens Sankt Martin in Penzing besuchen mehrfach die Gemeindebücherei und erhalten einen Büchereiführerschein.

"Ich bin ein Büchereifuchs!“ So dürfen sich jetzt die 21 Vorschulkinder vom Kindergarten Sankt Martin nennen. Sie haben an drei Vormittagen die Gemeindebücherei besucht und sich von Büchereileiterin Claudia Erhard alles erklären lassen. Die Kinder wissen jetzt, welche Bücher und andere Medien in der Penzinger Bücherei vorhanden sind, wie sie ausgeliehen und auch wieder zurückgebracht werden können und was dafür notwendig ist. Am Ende stand eine kleine Prüfung. Alle haben bestanden und sind jetzt stolze Besitzer eines Büchereiführerscheins. Eine Urkunde weist jedes Kind zudem als richtigen „Büchereifuchs“ aus. Und wenn die kleinen Füchse mal ganz in Ruhe in einem Buch blättern oder in Zukunft als Schulkinder lesen wollen, dann hängen sie das „Bitte nicht stören“-Schild an die Türklinke zu ihrem Zimmer. Urkunde und Türhänger haben die Kinder von Claudia Erhard beim Abschlusstreff überreicht bekommen.

Der Büchereiführerschein für Kindergarten- oder Schulkinder ist ein Angebot des Medienhauses Michaelsbund. „Ich bin ein Büchereifuchs!“ ist ein Leseförderkonzept, mit dem Kinder die örtliche Bücherei kennenlernen und gleichzeitig ihre Freude am Lesen entdecken sollen. Die Gemeindebücherei in der Alten Schule in Penzing ist dienstags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 17 bis 19 Uhr geöffnet.