VR-Bank spendet 28.500 Euro an Theatergruppen

Ein Adventskalender versüßt im Dezember die Vorfreude auf das Weihnachtsfest – und das nicht nur für Kinder. Ob Schmuck, Gewürze, Whiskey oder Hautcremes – auch für die Großen ist die Auswahl mittlerweile fast grenzenlos. Seit vielen Jahren engagiert sich laut einer Pressemitteilung auch die VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg mit einem Adventskalender für die Region. So werden jährlich die 24 Balkone der VR-Bank in Herrsching zu einem überdimensionalen Adventskalender dekoriert. Hinter den Türchen verstecken sich Spendengeschenke an regionale Einrichtungen. Lebensretter, Kindergärten, Nachbarschaftshilfen und Schulen waren in den vergangenen Jahren schon dabei.

2024 dürfen sich Theatergruppen und -vereine aus dem Geschäftsgebiet der VR-Bank freuen. Sie erhalten insgesamt 28.500 Euro, heißt es in der Pressemitteilung. Jeden Tag bis Heiligabend wird ein neues Türchen geöffnet, hinter dem sich Spendenempfänger verstecken.

„In unserer Region wird ein tolles Theaterprogramm geboten: Traditionelle Bauerntheater, Kriminalstücke, klassische Dramen und vieles mehr bringt uns zum Lachen, Weinen und zum Nachdenken. Mit unserer Spendenaktion möchten wir uns dieses Jahr dafür bedanken und unseren Teil dazu beitragen, dass wir uns auch weiterhin daran erfreuen können“, sagt VR-Bank-Vorstand Cyrus Ahari. Welche Einrichtungen in diesem Jahr bedacht werden, kann in den Filialen der Genossenschaftsbank, online unter www.vr-adventskalender.de und in Herrsching verfolgt werden. (AZ)