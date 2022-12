Warntag: Gibt es im Landkreis Landsberg noch Schutzbunker?

Plus Bundesweit wird am Donnerstag die Bevölkerungswarnung geprobt. Wo im Ernstfall im Landkreis Landsberg Schutzräume zu finden sind.

Am Donnerstag, 8. Dezember, werden deutschlandweit die Warnsysteme erprobt. Die Bürgerinnen und Bürger bekommen laut einer Pressemitteilung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast oder die Warn-App Nina um 11 Uhr eine Warnbenachrichtigung auf ihre Handys. Im Ernstfall eines bewaffneten Konflikts würden auch Schutzbunker eine wichtige Rolle spielen. Warum es im Landkreis Landsberg allerdings nur noch zwei davon gibt.