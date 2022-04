Warum die Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg so stark sinkt

Im Landkreis Landsberg sinkt der Corona-Inzidenzwert deutlich. Doch die Angaben haben einen Haken.

Die Zahl ist auf den ersten Blick erfreulich: Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Landsberg einen Corona-Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) von 770,1. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 927,1. Die Angaben haben allerdings einen Haken.

Denn erneut hat es bei der Übermittlung der Daten einen Fehler gegeben. Bereits am Montag hatte das Robert-Koch-Institut für den Landkreis keine Neuinfektionen angegeben, obwohl laut Landratsamt am Sonntag rund 50 Fälle gemeldet worden seien. Nun konnte das Landratsamt eigenen Angaben zufolge aufgrund technischer Probleme am Mittwoch keine Daten an das Robert-Koch-Institut übermitteln. Deswegen werden für Donnerstag erneut keine Neuinfektionen gemeldet und daher sinkt der Inzidenzwert so deutlich. Laut Landratsamt sind am Mittwoch 166 neue Fälle im Landkreis hinzugekommen. Die Inzidenz müsste also eigentlich deutlich höher sein als 770,1.

Acht Covid-19-Patienten im Klinikum in Landsberg

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis Landsberg 39.795 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 37.447 gelten laut Landratsamt als genesen. Aktuell befinden sich 2227 positiv Getestete in Quarantäne. Im Klinikum in Landsberg werden aktuell acht Covid-19-Patienten auf der Normalstation behandelt.

