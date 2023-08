Warum es in den USA einen Hudson-Landsberg-Biergarten gibt

Von Lisa Gilz, Margit Messelhäuser - vor 51 Min. Artikel anhören Shape

Ein Biergartenbesuch gehört im Sommer dazu. Bekannte Landsberger haben uns von schönen Erlebnissen erzählt - und hatten auch einige kuriose Anekdoten auf Lager.

Auch wenn der Sommer momentan eine kleine Pause einlegt: Zu kalt für einen Besuch im Biergarten sollte es so schnell nicht werden. Im Landkreis Landsberg bieten sich zahlreiche schöne Ausflugsziele an, an denen man sich stärken kann. Dabei hat jeder so seine Vorstellungen von einem „perfekten Biergarten“ und auch seine Erlebnisse. Unsere Redaktion hat mit einigen bekannten Personen darüber gesprochen, was für sie unbedingt zum Biergarten dazugehört - und was sie dort auch schon erlebt haben.

Roland Neumeyer: „Zu einem schönen Biergarten gehören für mich natürlich Kastanien dazu“, sagt Roland Neumeyer, Handball-Abteilungsleiter beim TSV Landsberg. Auch eine schöne Brotzeit müsse auf der Speisekarte stehen. „Wurstsalat oder Obatzer müssen einfach sein.“ Wobei seine Frau Katrin auch meist eine kleine Brotzeit vorbereitet, die mitgenommen wird. „Dann kaufen wir noch was dazu.“

