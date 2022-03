Was die Kreiskulturtage im Landkreis Landsberg heuer bieten

Plus Die dritte Auflage der Kreiskulturtage steht unter dem Motto „Sehnsucht“. Was die Organisatoren planen und wie die Jugend eingebunden werden soll.

Nach „Heimat“ und „Mut“ locken nun die dritten Kreiskulturtage mit dem Motto „Sehnsucht“ vom 14. Mai bis 4. Juni nach langen kulturarmen Monaten wieder zum Eintauchen in die Vielfalt, die Künstler und Künstlerinnen unserer Region – mit dabei auch Landrat Thomas Eichinger (CSU) mit einer Lesung – zu diesem doch sehr emotionalen Thema präsentieren werden. Erstmals wird es mit den Jugendkulturtagen auch ein eigenes Format für die Jugend geben. Welche Veranstaltungen es geben wird und was als Höhepunkt erwartet werden darf.