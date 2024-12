Was tun wenn in der Mülltonne Eiszeit herrscht?

Wenn der Winter mit Nachtfrösten Einzug hält, beginnen oft die Schwierigkeiten bei der Leerung der Mülltonnen. Oft reichen schon Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt, dass in der Tonne „Eiszeit“ herrscht und der Inhalt festfriert. Obwohl die Müllwerkerinnen und Müllwerker ihr Bestes geben und kräftig rütteln, können Mülltonnen mit festgefrorenen Abfällen nicht vollständig geleert werden. Eine Nachleerung der Mülltonne wegen Festfrieren kann nicht erfolgen. Deswegen gibt die kommunale Abfallwirtschaft Tipps, was zu tun ist, wenn in der Mülltone Eiszeit herrscht.

Tonnennutzer müssen laut Pressemeldung selbst dafür sorgen, dass die Abfälle bei der Leerung ins Müllfahrzeug rutschen. Um das Festfrieren von Abfällen bereits im Vorfeld zu vermeiden, gibt die Abfallwirtschaft einige winterfeste Tipps:

Nach der Leerung besonders bei den Biotonnen den Boden mit einigen Lagen Zeitungspapier oder mit Pappe bedecken. Alternativ können Sie sich im Handel Papiersäcke besorgen, welche die gesamte Tonne auskleiden.

Feuchte Bioabfälle in der Küche gut abtropfen lassen, in Zeitungspapier, Papiertüten oder in spezielle Biomüllbeutel aus Papier einpacken. Bitte keine Müllbeutel aus kompostierbarem Bioplastik verwenden, diese sind im Landkreis nicht zugelassen.

Nichts in die Tonne pressen. Locker eingefüllte Abfälle frieren nicht so schnell fest.

Nasses Laub oder feuchte Gartenabfälle sind in der kalten Jahreszeit für die Biotonne ganz ungünstig, da diese das Festfrieren der gesamten Abfälle stark beschleunigen.

Bei Minustemperaturen sollte der Deckel der Mülltonnen stets gut verschlossen gehalten werden, damit Schnee oder Regen nicht in die Tonne eindringen können.

Der beste Platz für die Tonnen im Winter ist ein frostfreier Platz, etwa in der Garage oder an der Hauswand. Steht die Tonne im Freien, ist im Winter ein sonniger Platz am besten.

Wenn möglich sollten die Tonnen erst am Morgen des Abfuhrtages um 6 Uhr zur Leerung bereitgestellt werden.