Weiß-blaue Vorfreude: Im Kreis Landsberg gibt es wieder Maibäume

In einem Stadel in Penzing wird der Maibaum hergerichtet. Mit dabei sind (von links) Roman Schneider, Johannes Killer, Jonas Aschenbrenner, Johannes Bachmeir, Bernhard Bachmeir, Hermann Bart (verdeckt) und Josef Bart.

Plus Rund um den 1. Mai werden im Landkreis Landsberg nach zwei Jahren Corona-Pause wieder Maibäume aufgestellt und danach kommt das Dorf zusammen. Das LT startet eine Fotoaktion.

Von Thomas Wunder

Das Aufstellen eines Maibaums hat im Landkreis Landsberg Tradition. Das ganze Dorf hilft mit, wenn es darum geht, das Zunftstangerl herzurichten, vor Dieben zu bewachen und schließlich in die Senkrechte zu bringen. Danach kommen Jung und Alt zusammen und feiern gemeinsam. Doch in den vergangenen beiden Jahren hat die Corona-Pandemie auch die Aktivitäten rund um den 1. Mai ausgebremst. Wenn überhaupt, wurde der Maibaum im kleinen Kreis und mit einem Kran aufgestellt. Jetzt ist wieder mehr möglich und die Vorfreude entsprechend groß. Das hat unsere Redaktion in Ellighofen, Penzing und Reichling erfahren.

