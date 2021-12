Weiterer Corona-Todesfall im Landkreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg ist eine weitere Person in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Der Inzidenzwert sinkt weiter.

Im Landkreis Landsberg gibt es einen weiteren Corona-Todesfall. Wie das Landratsamt mitteilt, handelt es sich dabei um eine hochbetagte Person mit Vorerkrankungen. Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 112. Weiter im Sinkflug ist die Corona-Inzidenz.

Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag elf Neuinfektionen im Landkreis Landsberg. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) sinkt damit von 252,0 am Montag auf 230,5. Aktuell befindet sich 1057 positiv Getestete in häuslicher Quarantäne, dazu kommen 243 enge Kontaktpersonen, die ebenfalls zu Hause bleiben müssen.

Weniger Corona-Patienten im Klinikum

Auch im Landsberger Klinikum sind die Corona-Zahlen rückläufig. Laut Landratsamt werden dort 15 Corona-Patienten auf der Allgemeinstation (Montag: 17) behandelt, fünf auf der Intensivstation (Montag: fünf).

