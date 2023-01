Welche Bilanz die Polizei zu Silvester im Raum Landsberg zieht

Verkehrsdelikte, Streitereien und zwei Heckenbrände: Zum Jahreswechsel hat die Polizei in der Region Landsberg einiges zu tun.

Nicht so ganz optimal ist für einige Personen der Start ins neue Jahr verlaufen: Sie bekamen es aus unterschiedlichen Gründen mit der Polizei zu tun, wie die Inspektionen aus Dießen, Landsberg, Schongau und Weilheim am Neujahrsmorgen meldeten. Es gab zwei Kleinbrände, teils gewaltsame Auseinandersetzungen und Verkehrsdelikte.

Letzteres war auch der Grund, warum das neue Jahr für einen 22-jährigen Mann nicht gut begann. Kurz nach Mitternacht wurde der Dießener Polizei mitgeteilt, dass in Greifenberg eine Person in einem Pkw offensichtlich alkoholisiert und in Schlangenlinien fahrend einer Gruppe feiernder Personen entgegenkam und am Boden stehende Glasflaschen überfuhr. Als er angesprochen wurde, flüchtete der Fahrer. Da das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs bekannt war und Anwesende den Fahrer beschreiben konnten, wurde der 22-Jährige gegen 1 Uhr an der Halteradresse ausfindig gemacht. Da der Tatverdächtige bestritt, gefahren zu sein, wurde mit staatsanwaltschaftlicher Anordnung neben seinem Führerschein auch seine getragene Kleidung, sein Mobiltelefon und das Fahrzeug zur Beweissicherung beschlagnahmt. Der Pkw wies frische, massive Beschädigungen an der Seite auf. Die Schadensursache ist derzeit unklar. Die Beamten nahmen eine Anzeige aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr auf.

Silvester: In Kaufering verbrennen Briefe bis zur Unkenntlichkeit

Die Landsberger Polizei sprach von einer "einigermaßen ruhigen" Neujahrsnacht mit zirka 20 Einsätzen. Neben Einsätzen wegen Ruhestörungen gab es auch vereinzelt kleinere Brände. In Landsberg wurde angezündeter Silvestermüll mitgeteilt. Am Fuggerplatz in Kaufering wurde ein Postkasten vom LMF-Postservice durch einen eingeworfenen Böller in Brand gesetzt. Die darin befindlichen Briefe waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. In Pürgen brannte eine Thujahecke. Kleinere Heckenbrände wurden auch aus Weilheim und Schönberg in der Gemeinde Rottenbuch gemeldet.

Vater und Sohn gehen in Peißenberg aufeinander los

Insbesondere aus Peißenberg meldete am Morgen die Weilheimer Polizei mehrere Einsätze in der Neujahrsnacht. Gegen halb vier Uhr geriet ein 48-jähriger Peißenberger zunächst mit einem Nachbarn in Streit. Anschließend stritt er sich noch mit seinem 15-jährigen Sohn. Dabei schlug der Vater den Sohn mit der Faust in das Gesicht. Der Sohn schlug zurück, wodurch der Vater eine Platzwunde am Ohr erlitt. Bei Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte war der Vater höchst aggressiv und verweigerte jegliche Behandlung. Beide müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Zuvor war gegen 2 Uhr ebenfalls in Peißenberg ein Beziehungsstreit eskaliert. Eine 42-jährige Frau teilte mit, dass ihr Ex-Freund gerade bei ihr auf der Terrasse erschienen sei und diese trotz Aufforderung nicht verlassen wolle. Die Polizei stellte bei der Peißenbergerin Hämatome im Gesicht sowie Würgemale fest, heißt es im Polizeibericht. Ihren Angaben zufolge hatte sie ihr Ex-Freund angegriffen. Sie verteidigte sich mit Schlägen und konnte den Ex-Freund schließlich vertreiben.

Junger Mann surft auf dem Autodach

Kurz nach Mitternacht wurde der Polizei ein hin- und herrasenden Pkw gemeldet. Am Steuer saß ein 21-jähriger Hohenpeißenberger, der seinen 20-jährigen Bruder surfender Weise auf dem Fahrzeugdach beförderte, heißt es im Polizeibericht.

Im Krankenhaus begann das neue Jahr für einen 64-jährigen Mann in Weilheim. Laut Polizei wurde der Mann gegen 2 Uhr auf der Unterhausener Straße verletzt auf dem Gehweg liegend gefunden. Mit starken Gesichtsverletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Es wird vermutet, dass er beim Schieben seines Fahrrades gestolpert ist.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord fasste den Jahreswechsel so zusammen: "Das Einsatzgeschehen verlief in der Silvesternacht durchaus lebhaft." Im Dienstgebiet gab es insgesamt 361 Einsätze mit Silvesterbezug. Der Einsatzzentrale wurden 38 verletzte Personen gemeldet, der gesamt entstandene Sachschaden beträgt rund 235.000 Euro. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd meldete 274 Silvester-Einsätze, einen mehr als vor einem Jahr.