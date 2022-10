Welche Themen der neue Landsberger Kreisbrandrat anpacken will

Plus Von dem klaren Votum für seine Person zeigt sich der neue Landsberger Kreisbrandrat Christoph Resch selbst überrascht. Welche Themen er jetzt anpacken möchte.

Bei der Versammlung des Kreisfeuerwehrverbands am Freitagabend herrschte großer Andrang und es mussten zu Beginn des Abends sogar zusätzliche Tische im Denklinger Bürger- und Vereinszentrum (BVZ) aufgebaut werden. Wohl auch, weil zwei besondere Programmpunkte anstanden: Der Abschied des langjährigen Kreisbrandrats Johann Koller (Petzenhausen) und die Wahl seines Nachfolgers Christoph Resch ( Eresing), auf den 62 der 68 abgegebenen Stimmen entfielen. Welche Herausforderungen der neue Chef der Feuerwehren jetzt vor sich liegen sieht.