Welches Fazit der Landrat nach den Workshops zum neuen Landratsamt zieht

Erneut haben sich die Mitglieder des Landsberger Kreistags zu einem Workshop getroffen, in dem es um den geplanten Neubau des Landratsamts am Penzinger Feld ging. Dieses Mal stand insbesondere die Frage im Vordergrund, wie sich das nach aktuellen Schätzungen rund 120 Millionen Euro teure Vorhaben im Kontext mit anderen Großprojekten finanzieren lassen könnte. Unterdessen haben die Initiatoren der Bürgerinitiative „LRA Neubau stoppen“ weiter Unterschriften gesammelt. Diese sollen noch diese Woche im Landratsamt abgegeben werden. Wie geht es nun weiter? Gegenüber unserer Redaktion bezieht Landrat Thomas Eichinger (CSU) unter anderem zu dieser Fragen Stellung.

„Der Workshop gab fundierte Einblicke in die Finanzlage und den Neubau. Das war notwendig, denn Transparenz ist hier extrem wichtig“, sagt Eichinger. Zudem werde der Landkreis in einer Postwurfsendung diese Woche, zusätzlich in der Landkreiszeitung und auf seinem Social-Media-Auftritt über das Projekt nochmals intensiv aufklären und berichten. Am Samstag, 23. November, gebe es im Landratsamt – egal, wie das Bürgerbegehren ausgeht – zudem eine Aufklärungsveranstaltung mit Ausstellung, so Eichinger. Die Unterschriftenliste der Bürgerinitiative „LRA Neubau stoppen“ werde in dieser Woche Maximilian Schuler von der Rechtsaufsicht entgegennehmen. Eichinger selbst hat Urlaub. „Wir werden gemeinsam mit den Gemeinden prüfen, ob alle Stimmen gelten und falls das der Fall ist, im Kreistag beschließen, ob man das Bürgerbegehren annimmt und den Bürgerentscheid terminieren.“

Das Zusammenfassen der Außenstellen „kostet Geld“

Wenn alles in Ordnung ist, werde die entsprechende Sitzung noch im November stattfinden. „Es gibt noch viel zu erklären, zum Beispiel, dass ein runder Bau nicht teurer ist als eine herkömmliche Bauweise. Obwohl das immer wieder behauptet wird, widerlegen das die Architekten. Aber wir fassen dreizehn Außenstellen zusammen und das kostet Geld“, so Eichinger.

Ursprünglich waren zum Neubau des Landratsamts am Penzinger Feld zwei Workshops angesetzt. Schließlich hatte man sich darauf geeinigt, noch ein drittes Mal hinter verschlossenen Türen zu tagen. Laut Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landsberger Landratsamts, haben dabei am Wochenende etwa 20 Kreisrätinnen und Kreisräte teilgenommen. Er berichtet von einem „guten, lebhaften Austausch“ zu der Frage, wie die Maßnahme im Kontext mit den anderen Großprojekten des Landkreises finanziert werden kann. Die Erkenntnisse aus allen Workshops sollen nun auch in die anstehenden Haushaltsberatungen einfließen, sagt Wolfgang Müller.

Seit einem Monat sammelt die Bürgerinitiative „LRA Neubau stoppen“ Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Es wird die Frage gestellt: „Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau des Landratsamtes am Penzinger Feld zu stoppen?“ Anfang vergangener Woche hatten die Initiatoren in einer Pressemitteilung informiert, dass bereits 6600 – und damit genügend – Unterschriften beisammen seien. Dennoch war die Initiative auch am vergangenen Samstag an Unterschriftenständen in der Landsberger Innenstadt, am Penzinger Feld und in Dießen präsent. In der aktuellsten Pressemeldung heißt es, dass sich nach Abschätzung der Bürgerinitiative die Anzahl der Unterschriften nun auf knapp über 9000 beläuft.

Bürger befürchten, dass die Gemeinden finanziell eingeengt werden

Bei der Bürgerinitiative habe man nicht damit gerechnet, dass die benötigten Unterschriften „derart schnell“ gesammelt werden können, sagt Martin Erdmann, Kreissprecher der Grünen im Landkreis Landsberg und Mitglied des Kreistags, gegenüber unserer Redaktion. Er ist neben Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte), dem SPD-Kreisvorsitzenden Marcus Noack und Christian Loderer einer der Sprecher der überparteilichen Bürgerinitiative. Die Bürgerinnen und Bürger treibt seiner Aussage zufolge insbesondere um, dass der geplante Neubau für ein „normales Verwaltungsgebäude wahnsinnig teuer“ sei und die Gemeinden finanziell eingeengt werden könnten. Doch auch andere Aspekte kämen im Dialog zur Sprache, wie die Versiegelung hochwertiger Ackerflächen im Bereich des Penzinger Felds. Die Unterschriften sollen noch in dieser Woche im Landratsamt abgegeben werden, sagt Martin Erdmann.

Im Rahmen des Bürgerbegehrens müssen mindestens fünf Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger des Landkreises unterschreiben, was rund 5000 Unterschriften entspricht. Diese Anzahl wird nun offenbar deutlich überschritten. Über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheidet nach Angaben des Landsberger Landratsamts der Kreistag unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Einreichung des Bürgerbegehrens. Ein Bürgerentscheid ist dann an einem Sonntag innerhalb von drei Monaten nach der Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens durchzuführen.