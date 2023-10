Weniger Geld für Migrationsarbeit: Wohlfahrtsverbände schlagen Alarm

Die finanziellen Mittel sollen gekürzt werden, obwohl immer mehr Geflüchtete ankommen. Wird der soziale Frieden im Kreis Landsberg aufs Spiel gesetzt?

Im Kreis Landsberg sind die Wohlfahrtsverbände für die Beratung und Begleitung von Migrantinnen und Migranten zuständig. Schon vor fünf Monaten sahen sie bei einem Pressetermin dringenden Handlungsbedarf, weil ihre Sozialpädagogen und Sozialarbeiterinnen angesichts des nicht abreißenden Flüchtlingszustroms längst an ihren Grenzen angelangt sind. Jetzt könnte sich die ohnehin angespannte Situation noch weiter verschärfen: Denn im Entwurf des Bundeshaushalts sind bei den finanziellen Mitteln für den Bereich Migration und Flucht Kürzungen vorgesehen, die die Verbände als "dramatisch" erachten. In einem offenen Brief warnen sie vor den möglichen Auswirkungen im Landkreis.

Für das Schreiben verantwortlich zeichnen sich Alfred Meier (Evangelischer Gemeindeverein Kaufering), Stefan Helm (Diakonie Oberland), Andreas Lehner (BRK Landsberg), Wolfgang Friedl (Caritasverband für die Diözese Augsburg) und Evelina Daki-Fleischmann (Diakonie für München und Oberbayern). Jene Verbände sind die Träger der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) sowie des Jugendmigrationsdienstes (JMD) und haben nach eigenen Angaben bei allen Stellen mit einer äußerst hohen Auslastung zu kämpfen. Mit den durch den Bund geförderten Angeboten wird das Ziel verfolgt, eine effiziente und wohnortnahe Beratung zu gewährleisten. Im Fokus der sozialpädagogischen Beratung für Zugewanderte stehen unter anderem der Zugang zu Bildung, die Erlangung eines Aufenthaltstitels, das Erlernen der deutschen Sprache oder die Integration in den Arbeitsmarkt. Hilfestellungen benötigen Geflüchtete etwa bei Fragen zur Gesundheitsversorgung oder bei Familienangelegenheiten.

Im Landkreis Landsberg könnten Geflüchtete bald in Turnhallen untergebracht werden

Nach Angaben der Wohlfahrtsverbände sind im Landkreis Landsberg aktuell 2604 Flüchtlinge registriert. Davon sind 1359 Personen aus der Ukraine und 1245 Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, dem Jemen, der Türkei und weiteren Ländern. Der Zustrom reißt nicht ab: Wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landsberger Landratsamts, auf Nachfrage mitteilt, sei zuletzt am Mittwoch ein Bus mit 50 Personen aus Drittstaaten angekommen. Der Großteil von ihnen sei in der ehemaligen Soccerhalle in Kaufering untergebracht worden – dem aktuell letzten größeren Objekt im Landkreis, das noch zu belegen sei.

Es werde nach wie vor nach Unterbringungsmöglichkeiten gesucht. Doch die Angebote würden weniger und es dauere, bis etwa Container-Siedlungen – wie am Ettmayrhof in Landsberg – eingerichtet sind. Wenn, wie von der Regierung prognostiziert, der Zuzug nicht abreiße, müsse man wohl Ende des Jahres öffentliche Gebäude wie Turnhallen zur Unterbringung in Betracht ziehen, sagt Müller. Landrat Thomas Eichinger (CSU) nannte dies in der Vergangenheit „die schlechteste Lösung für alle Beteiligten“. Die Geflüchteten haben keine Privatsphäre in den Hallen, außerdem können diese dann von Schulen oder Vereinen nicht genutzt werden.

Die Wohlfahrtsverbände sind sich einig: „Mit Blick auf die aktuelle Krisensituation im Land wird der Beratungsbedarf weiter ansteigen. Im absoluten Widerspruch stehen somit die geplanten Mittelkürzungen zum angekündigten Paradigmenwechsel in der Migrations-, Flüchtlings- und Integrationspolitik der Bundesregierung.“ Es wird gefordert, dass die Finanzierung der Migrationsberatung nachhaltig und verbindlich gesichert werden müsse. „Sie trägt nicht nur wesentlich zu einer gelingenden Integration bei, sondern ist gleichzeitig eine Investition in eine vielfältige Gesellschaft.“

„Eine Kürzung der Mittel wird die gesellschaftliche Spaltung weiter vorantreiben.“

Die Kürzungen könnten demnach nicht nur massive Auswirkungen auf die Ratsuchenden haben, sondern auf das Gemeinwesen vor Ort – und das auf lange Zeit. „Eine Kürzung der Mittel wird die gesellschaftliche Spaltung weiter vorantreiben und negative Folgen für unsere Gesellschaft nach sich ziehen“, heißt es in dem Brief. Für den Landkreis Landsberg bürgen weniger finanzielle Mittel konkret die Gefahr, dass Beratungsstellen geschlossen werden müssten. Gerade in den ländlichen Regionen seien die Zugewanderten jedoch auf diese Angebote zur Beratung und Begleitung im Integrationsprozess angewiesen, da es wenig Alternativen gäbe und Großstädte wie München oder Augsburg zu weit entfernt sind.

Eine Verminderung der Beratungsstellen hätte eine Verzögerung beim beruflichen Fortkommen und der gesellschaftlichen Eingliederung von Jugendlichen und erwachsenen Frauen und Männern zur Folge. Die Wohlfahrtsverbände befürchten im Kreis Landsberg in der Folge einen Anstieg der Erwerbslosigkeit unter Migrantinnen und Migranten, eine Förderung der Abhängigkeit von Sozialträgern und eine Gefährdung des sozialen Friedens in der Bevölkerung.

Die Forderung: Für den Jugendmigrationsdienst soll mindestens die Summe bereitgestellt werden, die im Jahr 2023 zur Verfügung stand. Bei der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer sollten die Mittel ebenfalls nicht gekürzt, sondern inflationsbedingt aufgestockt werden.