Weniger Menschen ohne Job: Erwerbslosigkeit in Landsberg sinkt leicht

Die Agentur für Arbeit verzeichnet eine positive Bewegung in der Region. Das sind die Zahlen für den April.

Im Landkreis Landsberg ist die Arbeitslosigkeit im April um 50 auf 1832 Personen gesunken. Es sind 179 Arbeitslose mehr als noch 2023. Die Arbeitslosenquote beträgt im Berichtsmonat 2,7 Prozent (2,8 Prozent im Vormonat), vor einem Jahr belief sie sich auf 2,5 Prozent. Aktuell waren im April im Agenturbezirk Landsberg 987 Männer und 845 Frauen arbeitssuchend. Es meldeten sich in diesem Monat insgesamt 515 Personen neu oder erneut erwerbslos, 51 mehr als vor einem Monat. Außerdem meldeten sich 558 Männer und Frauen wieder aus der Erwerbslosigkeit ab.

Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen ist im gesamten Agenturbezirk im Vergleich zum Vormonat sowie zum Vorjahr leicht gesunken. Die Landkreise Landsberg und Weilheim-Schongau verzeichnen jedoch einen geringen Anstieg im Vergleich zum Vormonat. So wurden 167 Arbeitsstellen dem Arbeitgeber-Service der Agentur Landsberg neu als offen gemeldet. Dies führt zu einem Bestand von 1184 freien Arbeitsstellen in der Region Landsberg.

Im Kreis Landsberg haben sich seit Beginn des Berichtsjahres 572 Jugendliche als Bewerber um einen Ausbildungsplatz bei der Agentur gemeldet. Davon sind derzeit noch 278 Jungen und Mädchen ohne eine Ausbildungsstelle. Von den ursprünglich 627 gemeldeten Ausbildungsstellen der Unternehmen sind aktuell noch 350 unbesetzt.

Im Kreis Weilheim-Schongau verminderte sich die Arbeitslosigkeit von März auf April um eine auf 2330 Personen. Das waren 278 arbeitslose Personen mehr als noch vor einem Jahr. 1251 Männer und 1079 Frauen waren dabei ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote betrug im April unverändert 3,1 Prozent vor einem Jahr stand diese bei 2,7 Prozent. 217 neue Arbeitsstellen verzeichnete der Arbeitgeberservice im Weilheim-Schongauer Raum; diese führen zu einem aktuellen Bestand von 1.648 freien Arbeitsstellen. (AZ)

