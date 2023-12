Landkreis Landsberg

Wenn der Weihnachtsbaum zum Wunschbaum wird

Plus Von Wunschbäumen und über die Tradition, an Weihnachten zu spenden. Auch im Landkreis Landsberg gibt es die besonderen Bäume.

Weihnachten ohne Baum, das ist kaum vorstellbar. Seit einigen Jahren wird eine besondere Variante des Christbaums immer beliebter – der Wunschbaum. Auch im Kreis Landsberg stehen immer mehr dieser besonderen Weihnachtsbäume. Zum Beispiel im Innenhof des Landsberger Rathauses. An dem Baum hängen Papierherzen mit Wünschen darauf. Diese haben Mitarbeiter der Stadt in Altersheimen und anderen sozialen Einrichtungen gesammelt. Wer will, kann sich ein Herz mitnehmen, das Gewünschte kaufen, einpacken und in der Tourist-Info abgeben. Die Idee kommt gut an.

Viele Menschen wollen am Wunschbaum die Wünsche anderer erfüllen

Pressesprecherin Simone Sedelmair: „Die Aktion ist in der Region verwurzelt, die Menschen überweisen nicht einfach Geld an eine anonyme Organisation.“ Auch im Kaufland am Penziger Feld steht ein Wunschbaum. Hier gehen die Geschenke, die die Kunden an der Infotheke bezahlen, an die Minimax-Gruppe des SOS Familien- und Beratungszentrums Landsberg. Auch Firmen, Artzpraxen und andere Einrichtung setzten auf das Konzept. Der Klebstoffhersteller Delo aus Windach lädt die eigenen Mitarbeiter ein, Wünsche von Kindern aus dem Heim St. Alban zu erfüllen. Es gibt mehr Interessenten als zu beschenkende Kinder, wie Pressesprecher Matthias Stollberg berichtet.

