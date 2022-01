Darum sind die Müllgebühren im Kreis Landsberg so hoch

Plus Nicht nur Benzin, Gas und Strom werden teurer: Auch die Kosten für die Müllentsorgung im Landkreis Landsberg steigen deutlich. Das sind die Gründe für die Erhöhung um ein Drittel.

Als Hubert Schaur aus Denklingen Anfang dieses Jahres die Müllgebührenabrechnung in seiner Post fand, staunte der Rentner nicht schlecht: Die Kosten für seine Rest- und Biomülltonne waren eklatant angestiegen. Neben der üblichen Abrechnung verdeutlichte ein gelber Zettel, wie groß der Unterschied zwischen dem bisherigen und dem neuen Betrag ist. Für seine Restmülltonne mit einem Volumen von 80 Litern zahlte er für Grundgebühr, fünf Leerungen und 59 Kilogramm Gewicht nun 67,53 Euro – anstatt 51,16 Euro. Woran liegt die Preissteigerung?