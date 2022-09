Wer wird der neue Chef der Feuerwehren im Landkreis Landsberg?

Plus Der Landsberger Kreisbrandrat Johann Koller legt nach 15 Jahren sein Amt nieder. Sein Nachfolger wird am Freitag gewählt. Wie die Wahl abläuft.

Nach 15 Jahren als Kreisbrandrat im Landkreis Landsberg legt Johann Koller aus Petzenhausen sein Amt nieder. Ein Nachfolger soll am Freitag, 30. September, im Rahmen der Versammlung des Kreisfeuerwehrverbands im Denklinger Bürger- und Vereinszentrum (BVZ) bestimmt werden. Wie läuft die Wahl ab und welche Anforderungen müssen mögliche Kandidaten erfüllen? Unsere Redaktion hat beim Landratsamt nachgefragt.