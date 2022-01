Landkreis Landsberg

Werden Demos im Kreis Landsberg wieder gestoppt?

Viel Polizei war am Montagabend in Landsberg, um Corona-Spaziergänge oder andere Demonstrationen in der Innenstadt zu verhindern. Was unternimmt das Landratsamt im Hinblick auf die kommende Woche?

Plus Zuletzt gibt es eine Allgemeinverfügung, um montägliche Demonstrationen in Landsbergs Innenstadt zu verhindern. Eine aktuelle Entscheidung steht aus.

Von Dominik Stenzel

Am vergangenen Montag galt im Landkreis Landsberg abends erstmals eine Allgemeinverfügung, die Versammlungen im Stadtkern untersagte. Hunderte Menschen zogen stattdessen westlich des Lechs durch die Straßen, um ihren Unmut über die Corona-Politik kundzutun. Wie berichtet, wurde dabei ein Reporterteam des Landsberger Tagblatts von mehreren Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedrängt und angegangen. Die Polizei ermittelt. An den darauffolgenden Tagen kam es zu weiteren „Spaziergangs“-Aktionen im Stadtgebiet. Was unternimmt das Landratsamt im Hinblick auf die kommende Woche?

