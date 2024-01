Landkreis Landsberg

Wetter in Landsberg: 2023 war ein Jahr der Extreme

Plus Im Jahr 2023 verlief das Wetter sehr ungewöhnlich: Auf ein verregnetes Frühjahr folgte ein teils sehr heißer Sommer und ein sommerlicher und dann nasser Herbst.

Das vergangene Jahr 2023 war auch im Landkreis Landsberg das bislang wärmste, das in den Wetterstationen aufgezeichnet wurde: Die Jahresdurchschnittstemperatur (gemessen auf der Wetterstation der Landesanstalt für Landwirtschaft in Hübschenried bei Dießen, Werte aus Landsberg sind seit mehreren Wochen nicht mehr im Internet abrufbar) lag mit 10,4 Grad Celsius etwas über dem bisherigen Rekordwert des Vorjahrs mit 10,2 Grad. Zum Vergleich: Für den Zeitraum von 1961 bis 1990 gilt als vieljähriges Mittel 7,4 Grad.

Anders als im ebenfalls sehr warmen Jahr 2022 war das vergangene Jahr aber überdurchschnittlich nass: In Hübschenried wurde eine Niederschlagsmenge von 1059 Litern pro Quadratmeter gemessen. 2022 waren es nur 829 gewesen, das langjährige Mittel liegt bei 973 Litern. Allerdings fehlte es in weiten Teilen der Region gerade in der Hauptwachstumszeit im späteren Frühjahr und im Frühsommer an Feuchtigkeit. Viel mehr Regen als üblich gab es ausgerechnet in der Ernte- beziehungsweise Ferienzeit und in den letzten Wochen des Jahres. Die Grundwasserstände dürften sich dadurch gut erholt haben. So verliefen die Jahreszeiten.

