Wie der Kreis Landsberg eine Region in Tansania unterstützt

Landrat Thomas Eichinger war bereits mit einer Delegation im Distrikt Newala. In einem Projekt soll die Stromversorgung von Krankenstationen verbessert werden.

Der Landkreis Landsberg unterstützt den Distrikt Newala in Tansania. In einer Sitzung empfahl der Kreisausschuss dem Kreistag, eine entsprechende Projekt-Partnerschaft einzugehen (10:3 Stimmen), wobei vereinzelt auch Kritik geäußert wurde. Zuvor stellte Miriam Anton, im Landratsamt zuständig für die Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, erste Vorhaben in dem ostafrikanischen Staat vor. Eine Delegation aus dem Kreis Landsberg um Landrat Thomas Eichinger ( CSU) machte sich im vergangenen August vor Ort ein Bild.

Unter anderem das Kloster Sankt Ottilien pflegt enge Beziehungen nach Tansania und auch deshalb wurde das Land für eine Partnerschaft favorisiert. Dort fiel die Wahl aufgrund des entwicklungspolitischen Potenzials und der Erreichbarkeit schließlich auf den Distrikt Newala ganz im Süden. Dieser hat eine Fläche von 1600 Quadratkilometern und rund 137.000 Einwohner. Im August 2023 reiste Landrat Eichinger mit einer Delegation nach Tansania, um sich etwa mit Vertretern des Distrikts auszutauschen und Einrichtungen wie Schulen und Krankenstationen zu besichtigen. Bei den Projekten möchte sich der Landkreis zunächst auf den Bereich Gesundheit fokussieren, wobei die medizinische Versorgung von Frauen im Vordergrund steht.

Die Partnerschaft zwischen dem Kreis Landsberg und Newala trägt Früchte

In der Region sind nach Angaben der Distrikt-Verwaltung zwischen 2020 und 2022 elf Frauen durch Schwangerschaft und Geburt sowie 84 Neugeborene und 140 Säuglinge gestorben. Viele Fälle sind auf die mangelnde Infrastruktur zurückzuführen: In den Krankenstationen fehlt es an Strom, Wasser, Entbindungsbetten und Ausrüstung. Der Kreis Landsberg setzt sich in einem Projekt dafür ein, dass für drei Krankenstationen Solarstrom-Anlagen errichtet werden. Die Stationen sollen auch renoviert werden. Der Eigenanteil für den Landkreis liegt bei 10.000 Euro, was zehn Prozent der Fördersumme entspricht. Der restliche Betrag kommt aus dem Fördertopf „Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte“ des Bundesentwicklungsministeriums.

Auch ein Produkt der Regionenmarke Landsberg – Ammersee – Lech ist aus der Partnerschaft entstanden: Gemeinsam mit dem Finninger Start-up Korosho bringt das Landratsamt ein Schoko-Cashew-Produkt auf den Markt. Die Cashews kommen vom Makonde-Plateau in Newala und sind dort die Haupteinkommensquelle der Bevölkerung.

Im Kreisausschuss gab es vereinzelt auch kritische Töne zu der Projekt-Partnerschaft. Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) verwies auf die hohe Anzahl an Pflichtaufgaben und übertragenen Aufgaben für den Landkreis. „Irgendwann müssen wir anfangen, unsere freiwilligen Aufgaben einzugrenzen“, sagte er. Tobias Linke (Bayernpartei) hält Entwicklungshilfe zwar „per se für eine gute Sache“. Allerdings fehle ihm das entscheidende Argument, warum diese – wie in diesem Fall – bei den Kommunen angesiedelt wird.

Bald kommt eine Delegation aus Tansania in den Kreis Landsberg

Schondorfs Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) berichtete von guten Erfahrungen seiner Gemeinde mit Projekten in Kolumbien. Bei einer Partnerschaft auf Gemeinde- oder Landkreis-Ebene sei schnell ersichtlich, was gebraucht werde. „Es geht dann direkt an den Distrikt und die haben was davon.“ Wilhelm Böhm, der auf eigene Kosten selbst Teil der Landsberger Delegation in Tansania war, sagte: „Man kann mit wenig Geld viel machen.“

Die Beziehungen mit dem Distrikt Newala sollen bei einem Gegenbesuch im Mai gefestigt werden. Dann ist vorgesehen, Pläne für weitere Projekte zu entwickeln, bei einer festlichen Abschluss-Veranstaltung wird eine Partnerschafts-Urkunde unterzeichnet.