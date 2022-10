Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Wie die Bäder in Kaufering und Thaining fit für die Zukunft werden

Plus Das Hallenbad in Kaufering und das Freibad in Thaining sind in die Jahre gekommen. Jetzt werden Vorschläge präsentiert, wie die Kreisbäder künftig aussehen könnten.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

An den Kreisbädern nagt der Zahn der Zeit. Das Freibad in Greifenberg wurde bereits runderneuert, jetzt stehen das Hallenbad im Lechtalbad in Kaufering und das Freibad in Thaining auf der mittelfristigen Agenda. In der Sitzung des Bäderausschusses des Kreistags präsentierten Experten, wie die beiden Bäder fit für die Zukunft gemacht werden könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen