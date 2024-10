Wie ein selbstbewusstes Auftreten im Arbeitsleben gelingt

Arme über den Kopf strecken, den Körper aufrichten und die Brust raus: Mit der sogenannten Siegerpose wird Stärke und Dominanz nach außen signalisiert. Die kraftvolle Haltung kann auch kurzfristig das Gefühl von Selbstsicherheit und innerer Stärke erhöhen. Diesen Tipp sowie weitere Informationen zum Thema „Selbstbewusst und mental gesund – für ein erfolgreiches Auftreten im Arbeitsleben“ erhielten die Teilnehmenden kürzlich bei einem Workshop mit der Schauspielerin Dagmar D‘Alessio im Landratsamt Landsberg. Das Thema scheint laut einer Pressemitteilung einen Nerv getroffen zu haben: mehr als 110 Frauen und auch einige Männer kamen zu der Veranstaltung.

Die Rhetorik-Expertin legte besonderen Wert darauf, die Teilnehmenden für ihren Körper und ihre Stimme zu sensibilisieren. So erläuterte sie, wie wichtig eine tiefe Bauchatmung ist, um innere Ruhe und Gelassenheit und zu der eigenen kraftvollen Stimme zu finden. „Lege nun eine Hand auf deinen Bauch, spüre, wie er sich beim Einatmen hebt und beim Ausatmen senkt“, leitete sie die Anwesenden an. „Und achte hierbei auf die beruhigende Wirkung auf Körper und Geist.“

In einer Übung wird der Körper geerdet

Bei der Übung „Face Case“ lernten die Anwesenden, die Gesichtsmuskeln für einen souveränen Auftritt zu stärken. „Reiß Mund und Augen auf, schiebe alles von links nach rechts, oben und unten, massiere mit deiner Zunge dein Zahnfleisch.“ D´Alessio zeigte anschaulich, wie wichtig eine sichere Körpersprache, eine klare Stimme und das Einnehmen von Raum sind.

In der Übung der „Stand Punkt“ kann in nur wenigen Minuten der Körper geerdet werden. Hierbei wird erst der eine, dann der andere Fuß im hüftbreiten Stand an den Kanten gerollt, mit Konzentration auf die Rollbewegung. In einer weiteren Übung lud Dagmar D’Alessio das Publikum dazu ein, die eigenen Worte bewusst zu überreichen – mit großer, weit ausholender Armgeste nach vorn. Die Teilnehmenden nutzten auch die Möglichkeit, von eigenen Erfahrungen zu berichten. Dabei kam die Frage auf, wie es Frauen gelingen kann, in Besprechungen gleiche Redeanteile zu erhalten und nicht von Kollegen unterbrochen zu werden.

„Gerade für Frauen ist es wichtig, sich Gehör zu verschaffen“

D‘Alessio empfiehlt, in solchen Situationen Ruhe zu bewahren, Blickkontakt mit der unterbrechenden Person zu halten und mit einem freundlichen, aber bestimmten Satz („Bitte lassen Sie mich noch meinen Gedanken zu Ende bringen“) zu reagieren. Eine weitere souveräne Möglichkeit ist es, kurz zu sagen: „Ich möchte meinen Punkt noch kurz abschließen, dann können wir auf Ihre Anmerkung eingehen.“ Dadurch wird der eigene Standpunkt betont und die Kontrolle über das Gespräch bewahrt.

„Gerade für Frauen ist es wichtig, sich Gehör zu verschaffen und selbstbewusst aufzutreten“, so die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamts, Susanne Stegmaier, die zur Veranstaltung eingeladen hatte. „Ich möchte vor allem Frauen ermutigen, sich in die erste Reihe zu stellen im Job und in der Politik Führungspositionen einzunehmen.“

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises plant weitere Veranstaltungen. So findet am Montag, 25. November, ab 17 Uhr am Klostereck in Landsberg und um 18 Uhr im Rosarium eine Veranstaltung zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen statt. Am Donnerstag, 28. November, ab 19 Uhr zeigt die Gleichstellungsstelle in Kooperation mit der Filmbühne im Stadttheater den Film „Morgen ist auch noch ein Tag“ von Paola Cortellesi und informiert im Anschluss über Hilfsangebote im Landkreis. (AZ)