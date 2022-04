Landkreis Landsberg

18:46 Uhr

Wie Händler im Kreis Landsberg auf das Ende der Maskenpflicht reagieren

Im Sanitätshaus Streifeneder in Landsberg muss weiter Maske getragen werden. Im Bild: Standortleiter Alexander Bundschuh.

Plus Ab Sonntag fällt die Maskenpflicht in Innenräumen auch im Kreis Landsberg in fast allen Bereichen weg. Angesichts hoher Corona-Zahlen reagieren Händler verhalten.

Von Dominik Stenzel

Trotz weiterhin hoher Corona-Zahlen fallen am Montag die allermeisten Schutzmaßnahmen weg. Die wohl weitreichendste Veränderung: Beim Einkaufen müssen Kundinnen und Kunden keine Maske mehr tragen. Erleichterung macht sich bei den Einzelhändlern im Landkreis Landsberg deswegen aber nicht breit.

