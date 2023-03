Landkreis Landsberg

12:01 Uhr

Wie kann Inklusion in den Vereinen im Kreis Landsberg gelingen?

Die Special Olympics finden 2023 in Berlin statt, Landsberg wurde als Host Town ausgewählt.

Plus Im Vorfeld der Special Olympics empfängt der Kreis Landsberg eine Delegation aus Bolivien. Auch in den Vereinen soll die Inklusion vorangetrieben werden.

Der Landkreis Landsberg will die Inklusion von Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung vorantreiben und hat dafür die Sportvereine zu einem Infoabend eingeladen. Gemeinsam mit den Vereinen will man, inspiriert von den Special Olympics World Games, ein möglichst breites Sportangebot für (wirklich) alle aufbauen.

Die Special Olympics World Games für geistig und mehrfach Behinderte finden dieses Jahr erstmals in Deutschland statt. Vom 17. bis 25. Juni werden 7000 Athletinnen und Athleten aus 190 Nationen in Berlin ihr Bestes geben. Ihre sogenannten Unified Partner trainieren mit ihnen und nehmen an den Wettbewerben teil. Begleitet werden sie außerdem von rund 3500 Trainern und Trainerinnen. Dazu kommen noch freiwillige Helfer und Angehörige.

