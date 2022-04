Landkreis Landsberg

vor 50 Min.

Wie Kinder aus der Ukraine im Kreis Landsberg jetzt betreut werden

Plus Immer mehr Menschen aus der Ukraine kommen im Kreis Landsberg an. Schulen und Kindergärten stehen vor Herausforderungen. Wie die Integration der Kinder gelingen soll.

Stand Freitag sind etwas mehr als 1000 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, im Landkreis Landsberg registriert – darunter viele Kinder und Jugendliche. Schulen und Kindergärten, die zum Teil ohnehin schon an ihre Personal- und Kapazitätsgrenzen stoßen, stehen vor großen Herausforderungen. In einigen Einrichtungen werden bereits junge Ukrainerinnen und Ukrainer betreut. Unsere Redaktion hat sich umgehört, wie die Integration gelingen soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen