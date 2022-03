Landkreis Landsberg

Wie Trend zu mehr Tierwohl Landwirte aus Kreis Landsberg unter Druck setzt

Plus Discounter wie Aldi stellen höhere Anforderungen bei der Haltung von Tieren. Warum Landwirte aus dem Landkreis Landsberg mit kleineren Betrieben die Vorgaben nur schwer umsetzen können.

Von Margit Messelhäuser

Der Begriff „Tierwohl“ hat für Verbraucher eine immer größere Bedeutung. Das erkennen auch Discounterketten und reagieren darauf. So will der Konzern Aldi beispielsweise bis 2030 das komplette Frischfleischsortiment auf die Haltungsstufen drei und vier umstellen. Auch die Anforderungen für die Milchbauern werden erhöht. Was erst mal gut klingt, hat aber extreme Folgen für die Landwirte – und am Ende wohl auch für die Verbraucher. Denn viele Landwirte können die Vorgaben nicht ohne Weiteres umsetzen. Johann Drexl, Kreisobmann des Bauernverbands Landsberg, nimmt daher kein Blatt vor den Mund: „Wir müssen aufpassen, dass uns die Tierhaltung nicht wegbricht.“

