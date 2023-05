Wieder weniger Arbeitslose im Landkreis Landsberg

Die Zahl der Arbeitslosen sinkt im Monat Mai erneut. Im Ausbildungsbereich beginnt die heiße Phase.

Trotz des leichten Rückgangs der gemeldeten Arbeitsstellen und den Folgen der Energiekrise auf die wirtschaftliche Entwicklung ist die Lage auf dem heimischen Arbeitsmarkt weiter als stabil zu bewerten. Das teilt Markus Nitsch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Weilheim, mit, die auch für den Landkreis Landsberg zuständig ist. Auch die Arbeitslosenquote sinke weiter, obgleich sie noch um 0,3 Prozentpunkte höher ausfällt als im Vorjahresvergleich.

Im Landkreis Landsberg ist die Arbeitslosigkeit laut Pressebericht im Mai um 62 auf 1591 Personen gesunken. Das waren 149 Arbeitslose weniger als noch 2022. Die Arbeitslosenquote beträgt im Berichtsmonat 2,3 Prozent (2,5 Prozent im Vormonat), vor einem Jahr belief sie sich auf 2,6 Prozent. Aktuell waren im Mai im Bezirk Landsberg 856 Männer und 735 Frauen arbeitslos. Es meldeten sich in diesem Monat insgesamt 458 Personen neu oder erneut arbeitslos. Außerdem meldeten sich 517 Männer und Frauen wieder aus der Arbeitslosigkeit ab. 250 Arbeitsstellen wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur Landsberg neu als offen gemeldet. Dies führt zu einem Bestand von 1376 freien Arbeitsstellen in der Region Landsberg.

Die Arbeitsagentur setzt auch in Landsberg auf Weiterbildung

Im Zuge der aufeinanderfolgenden Krisen steigt laut Nitsch für einige Personengruppen statistisch die Gefahr, langfristig in die Arbeitslosigkeit abzurutschen, vor allem für Arbeitslose ohne Berufsausbildung und für Langzeitarbeitslose sinken in diesem Zusammenhang die Jobchancen. Eine der nachhaltigsten Alternativen, dem entgegenzuwirken, sei die Weiterbildung. "Wir investieren in die Qualifizierung von arbeitslosen Personen, aber auch in die Weiterbildung von Beschäftigten, um Arbeitsplätze zu erhalten, es also erst gar nicht zu einer Entlassung kommen zu lassen", teilt Markus Nitsch mit.

Im Ausbildungsbereich hat derweil die heiße Phase begonnen. Das neue Ausbildungsjahr startet in drei Monaten: "In diesem Berichtsmonat haben wir im gesamten Agenturbezirk in allen Branchen fast 1800 Ausbildungsstellen als unbesetzt gemeldet, und so können viele Berufswünsche noch erfüllt werden", sagt der Agenturchef. Nitsch rät den Jugendlichen, die noch keinen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, sich zeitnah an die Berufsberatung zu wenden. (AZ)

