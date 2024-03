Wilde Müllablagerungen auf Containerplätzen sind ein Problem

Die kommunale Abfallwirtschaft im Landkreis Landsberg schlägt Alarm. Bei der Entsorgung kann einiges falsch gemacht werden.

Altglas und Altpapier schnell, einfach und ortsnah auf Containerplätzen entsorgen zu können, dieses Angebot des Landkreises entwickelt sich immer mehr zum Ärgernis. Denn immer häufiger werden die Plätze regelrecht vermüllt. Deswegen startet die kommunale Abfallwirtschaft des Landratsamts jetzt eine Informationskampagne.

Altglas wird achtlos vor oder auf die Sammelcontainer gestellt, Altpapier und Kartonagen werden einfach irgendwo hingeworfen und verteilen sich so über den gesamten Containerplatz und die Umgebung. Biomüll wird im Altpapiercontainer „entsorgt“ und selbst wilde Ablagerungen von Sperrmüll und Elektroschrott gehören mittlerweile zum alltäglichen Bild im Landkreis Landsberg und insbesondere im Stadtgebiet. Dort sind vermüllte Containerplätzen keine Seltenheit mehr, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamts. Für den Landkreis bedeute das: vom Entsorger reklamierte Container und enorme zusätzliche Kosten für die regelmäßige Reinigung der Plätze, einschließlich der Entsorgung der wilden Müllberge. Kosten, die von einigen Achtlosen verursacht werden, die aber alle über Müllgebühren finanzieren.

Am Wiesenring in Landsberg sollen die Bürger informiert werden

Die kommunale Abfallwirtschaft startet jetzt eine Informationskampagne auf dem Containerplatz am Wiesenring im Landsberger Westen. Dort sei es in der letzten Zeit immer häufiger zu falschen Müllentsorgungen und illegalen Müllablagerungen gekommen. In diesem Zusammenhang möchte die kommunale Abfallwirtschaft noch einmal auf Folgendes hinweisen:

Nutzen Sie die Containerplätze nur für die vorgesehenen Wertstoffe Altglas oder Altpapier .

nur für die vorgesehenen Wertstoffe oder . Entsorgen Sie keine anderen Abfälle in den Sammelcontainern. Bei Fragen zur richtigen Entsorgung nutzen Sie die Abfall-App oder wenden sich an die Abfallberatung.

nutzen Sie die Abfall-App oder wenden sich an die Abfallberatung. Halten Sie die Containerplätze sauber, indem Sie Ihre Wertstoffe in die Container geben.

sauber, indem Sie Ihre Wertstoffe in die Container geben. Das Ablagern von Wertstoffen auf, vor oder neben den Sammelcontainern ist untersagt.

Kartonagen sollten flach zusammengelegt werden, damit sie in die Altpapiercontainer passen.

Ablagerung von anderem Müll wie Sperrmüll, Elektroschrott, Altkleidung und ähnlichem ist verboten und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.

Nutzen Sie auch die 33 Wertstoffhöfe im Landkreis und das Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten . Viele Abfälle können Sie dort kostenlos entsorgen.

Alle Informationen zur richtigen Entsorgung der einzelnen Abfallsorten, Ansprechpartner, Anschriften und Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und des Abfallwirtschaftszentrums finden sich unter www.abfallberatung-landsberg.de. (AZ)

