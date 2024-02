Wildgänse werden zunehmend zum Problem im Landkreis Landsberg

Plus Wie kann die Population der Tiere dauerhaft eingedämmt werden? Antworten liefert eine Veranstaltung in Weil.

Wildgänsemanagement ist ein Marathon. Es funktioniert nur flächendeckend und auch nur, wenn alle an dem Management Beteiligten zusammenarbeiten. Dafür braucht es eine Verbesserung der Kommunikation zwischen Landwirten, Jägern und Behörden. Von besonderer Bedeutung sind Schadensmeldungen der Bauern und gleichzeitig Gespräche mit den jeweiligen Jagdpächtern. Das ist grob gesprochen, das Ergebnis einer Veranstaltung zum Thema im Gasthof Probst in Weil, zu dem der Bayerische Bauernverband gemeinsam mit dem Landratsamt Landsberg eingeladen hatte.

Als Referenten konnte BBV-Kreisobmann Johann Drexl den Oberfranken Martin Goller und Benedikt Maier von der Unteren Jagdbehörde im Landratsamt begrüßen. Goller ist seit einigen Jahren Wildgansmanager im Landkreis Lichtenfels mit entsprechend viel Erfahrung. Die Zahlen, die der Referent den annähernd 35 Anwesenden zunächst präsentierte, sind beeindruckend. So sei die Wildgans-Population im Landkreis Landsberg von nahezu Null im Jahr 1990 auf mittlerweile 18.000 gestiegen. Die Graugänse machten dabei den Hauptanteil aus. Kanadagänse spielten wegen ihres geringeren Ausbreitungsdrangs keine so große Rolle.