Wintereinbruch sorgt für Ausnahmezustand im Landkreis Landsberg

Der Landkreis Landsberg liegt unter einer hohen Schneedecke. Die Polizei rät, erst einmal lieber daheimzubleiben. Wo es Probleme und Sperrungen gibt.

Pünktlich zum kalendarischen Winterbeginn am 1. Dezember ist der Winter am Freitag und Samstag mit voller Wucht gekommen. Am Samstagmorgen lag im Landkreis Landsberg eine bis zu 50 Zentimeter hohe Schneedecke. Die Wetterstation Hübschenried hatte von Freitag bis Samstag um 8 Uhr eine Niederschlagsmenge von 40 Litern pro Quadratmeter aufgezeichnet. Der Winterzauber bringt aber auch einige Probleme mit sich.

47 Zentimeter hoch war am Samstagmorgen die Schneedecke in Finning. Foto: Gerald Modlinger

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd riet daher am frühen Morgen dringend, vorerst zu Hause zu bleiben. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Räumdienste seien zwar im Dauereinsatz. Viele kleinere Straßen außerhalb von Ortschaften seien stark verschneit oder durch umgestürzte Bäume blockiert. Die Beseitigung von Verkehrshindernissen werde zumindest bis in den späten Vormittag andauern. Gemieden werden sollten insbesondere Nebenstraßen und Waldstücke. Wer einen Unfall oder eine Panne hat, müsse damit rechnen, dass es zu Verzögerungen bei der Hilfeleistung kommen kann.

Der Zugverkehr in der Region ist nach dem Wintereinbruch eingestellt

In Landsberg und im Landkreis ist es am Samstagvormittag auf den Straßen und Plätzen ungewöhnlich ruhig. In der Innenstadt ist kaum jemand für Einkäufe oder zum Kaffeetrinken unterwegs, sehr gefragt sind in den Baumärkten an diesem Tag allerdings Schneeschaufeln und weiteres Zubehör gegen Eis und Schnee. Eher ist man am Samstagvormittag mit Schneeräumen und dem Freischaufeln von Autos beschäftigt - oder mit dem Hochladen von Schnee- und Winterfotos in den Sozialen Medien, in denen sich die Winterbilder stapeln. Andere unternehmen dagegen mit ihren Kindern derweil einen Ausflug mit dem Bob oder dem Schlitten, der am Samstagmorgen selbst in der Stadt auf einer dicken Schneeunterlage möglich ist.

Beste Bedingungen für einen Ausflug mit Bob und Schlitten herrschen seit Samstagmorgen selbst in der Stadt. Foto: Alexandra Lutzenberger





Der Zugverkehr ist durch umgestürzte und/oder in Oberleitungen hängende Bäume stark eingeschränkt. Zwischen Utting und Dießen hätten umgebrochene Bäume die Bahnstrecke blockiert, berichtete die BRB (BRB) am Samstagmorgen mit dem Hinweis, dass in allen ihren fünf Netzen der Betrieb eingestellt sei. Die Fahrgäste seien mit Taxen weitergebracht worden. Insgesamt habe es im Oberland sechs Zugstillstände wegen umgebrochener Bäume gegeben, so eine BRB-Sprecherin.

In Utting wird der Christkindlmarkt um eine Woche verschoben

Ein Zug, so berichtet der Riederauer Feuerwehrkommandant Michael Vogl, sei am Abend zunächst nur mit fünf Stundenkilometern von Riederau Richtung Utting gefahren, bis er von einem auf dem Gleis liegenden umgebrochenen Baum aufgehalten wurde. Der Baum sei von einem Freischneidetrupp der Deutschen Bahn beseitigt worden. Währenddessen fielen jedoch drei weitere Bäume auf die Schienen. Erst als diese nach rund zwei Stunden auch weggeräumt waren, konnte der Zug langsam bis Utting weiterfahren. Der Uttinger Bürgermeister und Feuerwehrkommandant Florian Hoffmann berichtete, dass nach Mitternacht noch rund zehn Fahrgäste im Feuerwehrhaus versorgt wurden, bis sie nach zum Teil mit dem Roten Kreuz nach Hause gebracht wurden. Außerdem informierte Hoffmann, dass wegen des vielen Schnees der für dieses Wochenende geplante Christkindlmarkt um eine Woche verschoben wird.

Aufgrund der Witterungslage sei es bereits in der Nacht zu mehreren Schäden an den Oberleitungen, Weichenstörungen sowie Bäumen im Gleis gekommen. Die Sperrung der Strecken betrifft den gesamten Großraum München und wurde seitens der DB Netz AG ausgerufen. Sie dauert noch bis mindestens 12 Uhr an. Hierbei handle es sich um eine erste Prognose, die aufgrund der zahlreichen nötigen Aufräumarbeiten auf den einzelnen Strecken nicht verbindlich sei. Ein Schienenersatzverkehr könne nicht eingerichtet werden, sagte die BRB-Sprecherin weiter, dies sei vonseiten der Landkreise untersagt worden. "Im ÖPNV geht derzeit einfach nichts", bedauerte sie.

Der Euro-City Zürich-München strandete wegen der Sperrung des Münchner Hauptbahnhofs in Geltendorf. Foto: Alwin Reiter

Wegen der Sperrung des Münchener Hauptbahnhofs strandete der Euro-City Zürich-München in Geltendorf. Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz und zwei zivile Einsatzfahrzeuge stehen am Bahnhof Geltendorf. Im Supermarkt am Bahnhof ist deswegen internationales Publikum anzutreffen: Fahrgäste, die aus dem Euro-City, die sich dort versorgen.

Die Straße zwischen Kaufering und Scheuring ist gesperrt

Auch der Straßenverkehr ist erheblich beeinträchtigt. Die Dießener Polizei berichtete am Samstagmorgen von mehreren Behinderungen, einer kurzfristigen Straßensperrung aufgrund umgestürzter Bäume und vier Verkehrsunfällen. Hierbei kam es zu keinen Verletzungen, aber zu einem Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. In Teilen von Dießen, Igling und Kaufering war auch zeitweise der Strom weg.

So viel selten gibt es derzeit für den Winterdienst zu tun. Foto: Thorsten Jordan

Wegen des hohen Schneedrucks auf den Bäumen bleibt die Straße durch das Westerholz zwischen Kaufering und Scheuring bis Montag gesperrt, teilte der Markt Kaufering mit. Im Raum Geltendorf etwa musste die Feuerwehr nachts viermal umgestürzte Bäume beseitigen. Bereits am Freitagabend drückten schwere Lasten des zunächst noch sehr nassen Schnees Äste und Zweige weit nach unten.

Im Landratsamt wird eine Einsatzzentrale der Feuerwehr eingerichtet

Kreisbrandrat Christoph Resch sprach am Vormittag von "massiv vielen Einsätzen" bei den Feuerwehren seit dem Abend. Aufgrund dessen wurde auch die Kreiseinsatzzentrale im Landratsamt besetzt. Deren Aufgabe ist es, die Integrierte Leitstelle in Fürstenfeldbruck zu entlasten und sogenannte "nichtkritische Einsätze" zu koordinieren wie etwa die Beseitigung von unter der Schneelast gebrochenen Bäumen, erklärt Resch. Ein genaueres Bild der Lage werde man im Laufe des Tages haben.