Winterwetter sorgt im Landkreis Landsberg für weitere Unfälle

Zwischen Landsberg und Schwifting gerät ein Fahrschulwagen ins Rutschen. Weitere Rutschpartien gibt es bei Pürgen, Kaufering und Utting.

Einige weitere witterungsbedingte Verkehrsunfälle hat die Polizei im Landkreis Landsberg am Samstag gemeldet. Ziemlich hoher Sachschaden ist bei einem Unfall auf der Parallelstraße der A96 zwischen Landsberg und Schwifting entstanden, als ein Fahrschulauto ins Rutschen geriet.

Laut Polizei befuhr gegen 17.30 Uhr ein Fahrlehrer mit einem 17-Jährigen Fahrschüler die Kreisstraße von Landsberg in Fahrtrichtung Schwifting. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn kam das Fahrschulauto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Anschluss aufgrund der Gegenlenkung in einen entgegenkommenden Pkw. Der 52-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 19.500 Euro.

Bei Pürgen rutscht ein Auto auf das andere

Bei einem weiteren Schneeunfall auf der Staatsstraße Landsberg-Weilheim auf Höhe Pürgen waren zwar gleich vier Fahrzeuge verwickelt, doch dieser ging erheblich glimpflicher aus. Wie die Polizei meldet, musste dort am Freitag gegen 16.30 Uhr ein 77-Jähriger Autofahrer verkehrsbedingt anhalten. Die beiden Fahrzeugführer hinter ihm bremsten ebenfalls bis zum Stillstand ab. Eine 21-Jährige Frau wollte ebenfalls bremsen, brachte aufgrund der Glätte ihren Wagen aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Sie fuhr auf den vor ihr stehenden Pkw, dadurch wurden auch die beiden Autos vor der 21-Jährigen Fahrzeugführerin jeweils auf den vorderen Pkw geschoben. Lediglich an dem Pkw der 21-Jährigen und dem Auto vor ihr entstand nach aktuellen Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1250 Euro.

Ein Auto prallt gegen einen Baum

Kurz darauf, gegen 17 Uhr, verunglückte in Kaufering eine 53-jährige Autofahrerin auf der Scheuringer Straße, berichtet die Polizei weiter. Ihr Auto kam auf der glatten Straße ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitt die Fahrzeugführerin leichte Verletzungen. Sie klagte über Brustschmerzen und einen geprellten Finger. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.

In Kaufering kam am Freitagabend gegen 19.30 Uhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Auto ins Rutschen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 44-jähriger Autofahrer in den Kreisverkehr am nördlichen Ortsausgang in Kaufering einfahren. Ein 52-jähriger Autofahrer befand sich bereits in dem Kreisverkehr. Da der 44-Jährige bereits ein Stück in den Kreisverkehr eingefahren ist, wollte der 52-Jährige abbremsen. Aufgrund der Glätte rutschte der Fahrzeugführer geradeaus mit der rechten Fahrzeugfront in die linke Fahrzeugseite des anderen Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

Kurzzeitige Sperrung zwischen Riederau und Utting

Für kurzzeitige Verkehrsbehinderungen hat am Freitagabend ein Unfall zwischen Riederau und Utting gesorgt. Laut Polizei verlor ein 35-jähriger Autofahrer, der in Richtung Utting fuhr, in einer lang gezogenen Rechtskurve aufgrund nicht den Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen eines 68-Jährigen aus Riederau. Durch den Zusammenprall wurde der 68-Jährige leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen musste die Staatsstraße für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden, es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. (lt)