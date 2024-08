Wir suchen die unvergesslichsten Wandererfahrungen aus der Region

Viele verbinden Wandern mit den Bergen und Hüttenurlaub. Im Jahr 2023 unternahmen rund 17,6 Millionen Deutsche einen Wander- oder Rucksackurlaub. Doch nicht nur im Urlaub wandern die Deutschen gerne: Rund elf Prozent der Deutschen gaben in einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach an, in ihrer Freizeit häufig wandern zu gehen. Damit schaffte es das Wandern auf Rang sieben der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen.

Manche Routen sind erst durch die Globalisierung und Digitalisierung ein beliebtes Ziel geworden, andere wie die Pilgerfahrt von Egling nach Andechs haben bereits eine jahrhundertealte Tradition. So unterschiedlich wie die Wege sind auch die Beweggründe der Menschen. Da gibt es den Abenteurer, der sich auf unbefestigten Wegen fernab der Zivilisation Stück für Stück aus seiner sicherheitsliebenden Gesellschaft entfernt. Oder den gemütlichen Rucksackträger, der sich vor allem für die alpenländische Kulinarik auf den Hütten interessiert. Und den Pilger, der sich auf Wallfahrt Gott besonders nahe fühlt.

Leseraufruf: Schreiben Sie uns von Ihrer schönsten oder kuriosesten Reise

Wie sieht es bei Ihnen aus? Schon einmal einen Bären beim Wandern getroffen? Fünfzehn Schuhsohlen löchrig gelaufen? Die Liebe des Lebens auf einem Gipfel getroffen oder mit jedem Kilometer sich selbst besser verstehen gelernt? Ob Fernwanderweg, Pilgerreise oder Selbstfindungstrip: Schreiben Sie uns von Ihrer schönsten, kuriosen oder wichtigsten Reise zu Fuß.

