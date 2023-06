Landkreis Landsberg

18:01 Uhr

Apotheken im Kreis Landsberg: "Wir würden lieber helfen als protestieren"

Plus Lauter verschlossene Apothekentüren im Landkreis Landsberg und darüber hinaus. Erstmals protestieren Apotheker für die Sicherung ihrer Zukunft. Das steckt dahinter.

Von Frauke Vangierdegom

Wer am Mittwoch ein Rezept einlösen oder ein apothekenpflichtiges Medikament kaufen wollte, stand im ganzen Landkreis – und übrigens auch deutschlandweit – vor verschlossenen Apothekentüren. Erstmals haben sich Apothekerinnen und Apotheker auf Anraten der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände zusammengetan und den Protesttag organisiert.

"Das ist kein Streik, sondern ein Notruf", sagt Christian Metz von der Römhild-Apotheke in Dießen. "Es ist ein Notruf an die politischen Entscheidungsträger, uns Apotheker so zu bezahlen, dass wir weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitssystems bleiben können." Derzeit schließe, wie Metz im Gespräch mit unserer Redaktion sagt, alle 16 Stunden eine Apotheke in Deutschland. Alleine in den ersten drei Monaten des Jahres hätten in Bayern 29 Apotheken dichtgemacht. Und wer die Apotheken-Notdienst-Listen im Landkreis Landsberg studiert, dem fällt auf, dass immer weitere Anfahrtswege in Kauf genommen werden müssen, um beispielsweise am Wochenende ein Medikament zu bekommen.

