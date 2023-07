Landkreis Landsberg

18:00 Uhr

Wird die Nachbarschaft im Kreis Landsberg zum ambulanten Pflegedienst?

Plus Mit einem innovativen Konzept will der Landkreis Landsberg dem Pflegenotstand entgegentreten. Es gibt schon zwei Orte, wo das Modell erprobt werden soll.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Im Landkreis Landsberg führt der demografische Wandel zu einer zunehmenden Überalterung. Damit steigt in der Folge auch der Pflegebedarf, wobei es schon jetzt in diesem Bereich nicht ausreichend Personal gibt. „Eigentlich haben wir schon keine Zeit mehr“, sagte Landrat Thomas Eichiner ( CSU) während einer gemeinsamen Sitzung des Senioren- und Sozialpolitischen Ausschusses sowie des Kreisausschusses mit Blick in die Zukunft: „Wir müssen jetzt neue Konzepte angehen.“ Ein solches wurde mit der "QuartierPflege", bei der haupt- und ehrenamtliche Unterstützung aus der Nachbarschaft im Fokus steht, vorgestellt.

Entwickelt wurde das Konzept vom gemeinnützigen Verein „Gesellschaft für Gemeinsinn“ mit Sitz in Leipzig, der in den Bereichen Alten- und Jugendhilfe, Umweltschutz, Kunst und Kultur sowie bürgerschaftlichem Engagement bundesweit tätig ist. Mit dem Modell "QuartierPflege" werde das Ziel verfolgt, den Fachkräftemangel zu lindern, sagte Vorstand Dr. Florian Kiel im Kreisausschuss. Wie es auf der Internetseite des Vereins heißt, sind Nachbarinnen und Nachbarn die einzige zahlenmäßig ausreichende Gruppe, die dafür infrage kommt. Die Vision: die Rahmenbedingungen für sie so umfassend zu verbessern, dass sich eine ausreichende Anzahl engagiert. Damit soll der Fachkräftemangel abgemildert werden, sodass eine flächendeckende pflegerische Grundversorgung auch in den nächsten Jahren garantiert ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen