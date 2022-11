Landkreis Landsberg

18:46 Uhr

WM in Katar: Gedämpfte Vorfreude bei Fußballfans im Kreis Landsberg

Plus Am Sonntag beginnt die Fußball-WM in Katar. Bei Fans im Kreis Landsberg hält sich die Euphorie (noch) in Grenzen. Ein Hurlacher ist vielleicht beim Finale dabei.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Berichte von Tausenden toten Gastarbeitern, Menschenrechtsverletzungen und Stadien, die nur für das Turnier aus dem Boden gestampft wurden: Am Sonntag, 20. November, beginnt die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Bei Fans aus dem Kreis Landsberg hält sich die Vorfreude in Grenzen. Gegenüber unserer Redaktion erklären sie, warum sie das Großevent dennoch nicht boykottieren. Ein Hurlacher, der den Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft 2014 in Brasilien live miterlebt hat, könnte unter gewissen Umständen auch dieses Mal beim Finale dabei sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen