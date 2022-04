Wo der Wiedehopf auch im Landkreis Landsberg zu beobachten ist

Die LBV-Kreisgruppe Landsberg will den Wiedehopf, den Vogel des Jahres 2022, wieder ansiedeln. Die Crowdfunding-Aktion eines Schülers hilft dabei.

Mit dem beginnenden Frühling kehrt der Wiedehopf, Vogel des Jahres 2022, aus seinem Winterquartier in Afrika nach Mitteleuropa zurück und mit Glück lässt er sich auch im Landkreis Landsberg beobachten. Die ersten Meldungen von Wiedehopfen sind bereits beim bayerischen Naturschutzverband LBV eingegangen.

Obwohl der Wiedehopf unverwechselbar ist, braucht man ein bisschen Glück, den spechtgroßen Vogel mit dem langen Schnabel zu beobachten. Trotzdem lassen sich durchziehende Wiedehopfe im April und Mai auch im Kreis Landsberg immer wieder beobachten. „Auf ihrem Zug durch Bayern in ihre Brutgebiete ist alles möglich. Der Wiedehopf kann derzeit auch völlig unerwartet eine kurze Pause in unseren Hausgärten oder im Landsberger Englischen Garten einlegen“, sagt Alex Klose von der LBV Kreisgruppe Landsberg.

Der Wiedehopf kommt auch im Volkslied "Die Vogelhochzeit" vor

Wer einen der markanten Vögel sieht, sollte seine Beobachtungen melden unter www.lbv.de/wiedehopf-melden. Als Zugvogel verbringt der Wiedehopf viel Zeit unterwegs oder in seinem afrikanischen Überwinterungsgebiet. Darauf, dass der Wiedehopf früher in Deutschland weit verbreitet sein musste, weist das Volkslied „Die Vogelhochzeit“ hin: „Der Wiedehopf, der Wiedehopf, der bringt der Braut nen Blumentopf“. Doch seit Mitte des 20. Jahrhunderts sind die Bestände stark eingebrochen und zeitweise sogar ganz erloschen.

Heute gibt es in Bayern nur noch vereinzelt Bruten und seine Population mit 800 bis 950 Brutpaaren gilt deutschlandweit als gefährdet. In Bayern ist er mit nur etwa zehn brütenden Paaren nach wie vor vom Aussterben bedroht. „Als höhlenbrütende Art mangelt es dem Wiedehopf an natürlichen Nisthöhlen, etwa in landschaftlichen Kleinstrukturen wie alten Obstbaumbeständen und er kämpft mit dem Rückgang von großen Insekten“, sagt Alex Klose. „Das Verbreitungsgebiet des wärmeliebenden Vogels wächst allerdings wieder ein bisschen, was sich auf die Veränderung des Klimawandels zurückführen lässt.“

Für den Vogel des Jahres 2022 stehen Nistkästen bereit

Die Vögel können jedes Jahr ab Ende März in Bayern beobachtet werden, wenn sie auf ihrem Zug eine Pause einlegen. Dabei besteht grundsätzlich immer Hoffnung, dass sich ein Paar niederlässt und zur Brut schreitet, wenn die Bedingungen günstig erscheinen. Um den Wiedehopf zu animieren im Landkreis zu brüten, hat der LBV Landsberg mehrere Nistkästen gebaut und in geeigneten Gebieten installiert. Aufgehängt wurden diese relativ tief, rund einen halben Meter über dem Boden, an Bäumen oder Feldstadeln. Scheinbar eine leichte Beute für ihre Feinde, doch wenn Gefahr droht, scheiden das Weibchen und Jungvögel ein übel riechendes Sekret aus, um Feinde am Nest zu verschrecken.

Finanziert wurden diese und weitere Höhlenbrüter-Nistkästen über eine Crowdfunding-Aktion des Landsberger Schülers Luca Sauer. Zudem unterstützt die Gemeinde Apfeldorf um Bürgermeister Gerhard Schmid das Wiederansiedlungsprojekt: „Die Wahrscheinlichkeit, dass sich schon in diesem Jahr ein Wiedehopf-Brutpaar bei uns ansiedelt, ist wohl relativ gering. Trotzdem ist eine Ansiedlung in den nächsten Jahren nicht unmöglich und ein paar Naturjuwele gibt es im Kreis Landsberg.“ Gerade dort brauchen die Vögel dann ihre Ruhe und dazu kann auch jeder Einzelne durch ein rücksichtsvolles Verhalten in der Natur beitragen. (lt)