Landkreis Landsberg

18:46 Uhr

Wo die Ukraine-Flüchtlinge im Kreis Landsberg untergebracht werden

Plus Auf dem Fliegerhorst sind erste Wohnungen bezogen. Wenn es nach dem Landsberger Landratsamt geht, sollen dort weitere entstehen. Eine zentrale Drehscheibe gibt es vorerst nicht.

Von Dominik Stenzel

Mehr als 680 Ukrainerinnen und Ukrainer haben nach dem Überfall russischer Truppen auf ihr Heimatland Zuflucht im Landkreis Landsberg gefunden – viele von ihnen in Zimmern und Wohnungen von Privatleuten. Laut Landratsamt sind nun aber auch am Penzinger Fliegerhorst die ersten Unterkünfte bezogen, und es sollen zeitnah weitere hinzukommen. Warum es – anders als zunächst geplant – vorerst keine zentrale Aufnahmestelle in der ehemaligen Soccerhalle am Lechtalbad in Kaufering geben wird.

