Wo geht's 2023 in der Region auf den Christkindlmarkt?

Los geht es am Freitag, 24. November, um 14 Uhr mit dem Adventsmarkt bei Regens Wagner Holzhausen. Besonders daran ist der Veranstaltungsort, denn der Kreativ-Markt findet in und zwischen den Gewächshäusern der Bioland-Gärtnerei statt. Mit Feuersäulen und Lichterketten wird für Stimmung gesorgt. Unterschiedliche Gruppen der Magnus-Werkstätten bieten selbst hergestellte Produkte wie Weihnachtskarten, Adventskränze oder Marmeladen, selbst gemachtes Gebäck, Bratwurst und vegetarische Schupfnudeln an sowie natürlich Glühwein und Kinderpunsch. Einen vorzeitigen Besuch vom Nikolaus samt Engeln wird es ebenfalls geben. Das Rahmenprogramm wird zudem mit einer Adventsgeschichte und der Lebenden Krippe auf dem Magnushof gestaltet.

Der Adventsmarkt findet am Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Samstag, 25. November, von 12 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenfrei, Parkplätze sind in genügender Anzahl vorhanden. Anfahrt: Regens Wagner Holzhausen, Magnusstraße 3, Igling-Holzhausen.