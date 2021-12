Wo im Landkreis Landsberg Natur und Gartenkultur zusammenkommen

Plus Im Landkreis Landsberg werden die Gewinner von „Bayern blüht“ mit Urkunden und Plaketten ausgezeichnet. Für das nächste Jahr plant die Kreisfachberatung viele Aktionen.

Eigentlich sollten vor Kurzem die Sieger bei der Aktion „Bayern blüht – Naturgarten“ bei einer kleinen Feier ausgezeichnet werden. Doch Corona machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Im nächsten Jahr soll nicht nur die Feier stattfinden, die Aktion selbst wird auch in den nächsten Jahren fortgeführt.