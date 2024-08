Workshops zum neuen Landratsamt: Grünen-Fraktion möchte „solide Datengrundlage“

Eine knappe Mehrheit von 31:28 Stimmen hat in einer Kreistagssitzung im Juli einen von der Bayernpartei beantragten sofortigen Stopp der Planungen für das neue Landratsamt im Landsberger Osten abgelehnt. Zuvor hatte Landrat Thomas Eichinger (CSU) angeboten, die Vergabe der nächsten Planungsaufträge zunächst auszusetzen, um in einer Arbeitsgruppe mit allen Fraktionen, den Planern und Mitarbeitenden der Verwaltung, mögliche Einsparungen zu diskutieren. Vor diesen Workshops hat die Grünen-Fraktion in einem Antrag einige Forderungen formuliert.

Gestellt haben diesen im Namen der Fraktion Gabriele Übler und Gabriele Triebel. Um die geplanten Workshops „möglichst effizient und auf der Grundlage von Daten und Fakten“ durchführen zu können, sind demnach im Vorfeld Beschlüsse durch den Kreistag notwendig. In diesen soll festgelegt werden, dass Kreisräte (entsprechend den Mehrheitsverhältnissen im Kreistag), Vertreter des Planungsbüros, Vertreter der Kreisverwaltung und Fachleute für Bauwesen und Organisation teilnehmen. Die Workshops sollen zudem von externen Moderatoren geleitet werden und einen klaren Aufgaben- und Ablaufplan haben.

Grünen-Fraktion fordert Daten eine Woche vor den Workshops

Die Grünen-Fraktion möchte zudem, dass eine Woche zuvor den Teilnehmenden einige Daten und Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Beinhalten sollen diese etwa die Nutzfläche im bestehenden Landratsamt sowie die Nutzfläche in den angemieteten Außenstellen. Als Gegenüberstellung wird die Nutzfläche im Neubau verlangt. Außerdem wünscht sich die Grünen-Fraktion eine Kostenschätzung für eine mögliche Sanierung des bestehenden Landratsamtes und eine Kostenschätzung für eine mögliche Überbauung des bestehenden Parkplatzes am bestehenden Landratsamt.

„Die Entscheidung über eines der kostenaufwändigsten Bauprojekte des Landkreises der vergangenen Jahre sollte von den verantwortlichen Entscheidungsträgern – auch mit Blick auf Steuerzahler – nur auf einer soliden Datengrundlage zur Ausgangssituation und einer differenzierten Bedarfsanalyse getroffen werden“, heißt es in der Begründung. Die Arbeitsplatzsituation von Verwaltungen habe sich in den vergangenen zehn Jahren verändert und werde sich auch in den in nächsten Jahren massiv verändern. Diese Daten müsse der Kreistag bei einer Neuplanung in seiner Entscheidung berücksichtigen können. „Nur wenn diese Datenlage transparent für eine gewissenhafte und effiziente Planung vorliegt, kann in den geplanten Workshops eine fundierte Empfehlung von Einsparungsmöglichkeiten für den Kreistag erarbeitet werden.“