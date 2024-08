Zahl der Arbeitslosen steigt im Landkreis Landsberg deutlich

Im Landkreis Landsberg ist die Arbeitslosigkeit im August um 213 Personen auf insgesamt 2164 Personen gestiegen. Das waren 318 Arbeitslose mehr als noch vor einem Jahr. Das geht aus dem aktuellen Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit Weilheim hervor. Die Arbeitslosenquote beträgt demnach im Berichtsmonat 3,2 Prozent (2,8 Prozent im Vormonat). Vor einem Jahr belief sie sich auf 2,7 Prozent.

Im Bezirk Landsberg waren 1135 Männer und 1029 Frauen arbeitslos. Es meldeten sich insgesamt 614 Personen neu oder erneut arbeitslos (88 mehr als vor einem Monat). Außerdem meldeten sich 400 Männer und Frauen wieder aus der Arbeitslosigkeit ab. 165 Arbeitsstellen wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur Landsberg neu als offen gemeldet. Dies führt zu einem Bestand von 1072 freien Arbeitsstellen in der Region Landsberg, teilt die Agentur für Arbeit Weilheim mit.

Die nachlassende Dynamik in der Wirtschaft hat Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

„Die nachlassende Dynamik in der Wirtschaft hat Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in der Region. Der Bestand an Arbeitslosen im gesamten Agenturbezirk Weilheim ist im Vergleich zum Vorjahr um 12,0 Prozent gestiegen, allerdings von einem niedrigen Niveau“, fasst Markus Nitsch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Weilheim, die aktuelle Situation im Agenturbezirk im August zusammen. Auffällig sei auf den ersten Blick der Zuwachs bei den Arbeitslosen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren. „Diese Entwicklung um die Jahreszeit kennen wir. Viele Jugendliche gehen etwa in Weiterbildungen und haben sich schon wieder oder werden sich zeitnah wieder abmelden“, sagt Nitsch.

Der Bestand an Arbeitslosen im gesamten Agenturbezirk Weilheim liegt laut dem Arbeitsmarktbericht bei 13.156. Der stärkste Anstieg war im Landkreis Landsberg (17,2 Prozent) zu verzeichnen. Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk, der neben dem Kreis Landsberg die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau, Starnberg und Fürstenfeldbruck umfasst, liegt aktuell bei 3,3 Prozent und damit über dem Vorjahresniveau. (AZ)