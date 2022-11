Zum Leonhardiritt in Kaufering kommt Bischof Bertram Meier

Im Landkreis Landsberg finden am 5. und 6. November mehrere Leonhardiritte statt. Hier eine Übersicht der Termine.

Am 6. November ist der Gedenktag des Heiligen Leonhards, dem Schutzpatron der landwirtschaftlichen Tiere. Ihm zu Ehren finden auch im Landkreis Landsberg am 5. und 6. November Leonhardiritte statt. Nach Kaufering kommt dazu am Sonntag auch Bischof Bertram Meier.

Bereits am Samstag finden die Leonhardiritte in Wengen und in Reichling statt. Um 9.30 Uhr beginnt in Reichling der Gottesdienst mit H.H. Pfarrer Matthias Steffel vom Erzbistum Bamberg. Nach dem Gottesdienst findet der Umzug statt mit Segnung der Pferde. Im Dorfgemeinschaftshaus spielt im Anschluss die Musik auf, dort kann man sich zum Mittagessen treffen. Das traditionelle Leonhardifest mit Festgottesdienst vor der St. Leonhardskapelle am Wengener Dorfplatz mit anschließender Segnung der Pferde findet ebenfalls bereits am Samstag, 5. November, statt. Der Festgottesdienst mit Pfarrer Josef Kirchensteiner beginnt um 9.30 Uhr.

In Kaufering werden rund 40 Wagen teilnehmen

Am Sonntag wird Bischof Bertram Meier, der ja aus Kaufering stammt, den Festgottesdienst ab 9.30 Uhr in St. Johannes Baptist halten. Mit dabei ist er auch beim Leonhardiritt, der um 13 Uhr beginnt. Dabei werden in diesem Jahr rund 40 Wagen mit dabei sein, nach den Jahren mit den Corona-Einschränkungen wird auch hier – wie in den anderen Orten – wieder groß gefeiert. In Utting beginnt der Festgottesdienst mit Erzabt Wolfgang Öxler aus St. Ottilien und Pater Xaver Namplampara am Sonntag, 6. November, um 9 Uhr. Gegen 10 Uhr beginnt der Umritt mit geschmückten Festwägen und Reitern. (AZ)

