Zum neuen Landratsamt gibt es einen weiteren Antrag

In einem parteiübergreifenden Antrag fordern mehrere Parteien und Fraktionen den Landsberger Kreistag auf, die Ziele des Bürgerbegehrens „LRA Neubau stoppen“ zu übernehmen. So würde demnach ein aufwendiger und kostenintensiver Bürgerentscheid vermieden. Die Partei, ÖDP, SPD und Grüne stellen gemeinsam den Antrag, der in der kommenden Kreisausschuss-Sitzung vorberaten werden soll.

Die Fraktionen von ÖDP/Die Partei, SPD und den Grünen fordern demzufolge einen Beschluss des Kreistags, sämtliche Planungen für den geplanten Erweiterungs- beziehungsweise Neubau des Landratsamtes auf dem Penzinger Feld zu stoppen. Die Pläne des aus einem Architektenwettbewerb hervorgegangenen Siegerentwurfs sollen damit nicht weiterverfolgt werden. .

Durch den Antrag sollen „zusätzliche Kosten“ vermieden werden

Die in dem Bürgerbegehren gestellte Frage („Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau des Landratsamtes am Penzinger Feld zu stoppen?“) sei innerhalb von vier Wochen von 10.000 Landkreis-Bürgerinnen und -Bürgern unterzeichnet worden, heißt es in der Begründung. „Diesem klaren Willen der Bürgerinnen und Bürger sollte der Kreistag folgen.“

Ein Bürgerentscheid, der sonst innerhalb von drei Monaten durchzuführen wäre, entspräche in Bezug auf Kosten und Aufwand einer normalen Wahl im Landkreis. Ein solcher Bürgerentscheid sei jedoch gar nicht notwendig, wenn der Kreistag dem Antrag zustimme. „Damit werden weitere zusätzliche Kosten vermieden und die Verwaltung in den nächsten Wochen merkbar entlastet.“ (AZ)